Astral Chain va-t-il demeurer une exclusivité Nintendo Switch ?

Avoir le monopole sur certaines séries, ou sur de gros jeux, c’est un bon moyen pour les constructeurs d’appâter le client. On peut par exemple expliquer, en partie, les bonnes ventes de la Xbox 360 par le grand succès de Gears of War et ses suites, de Halo 3, ou encore de Fable II. Cela dit, c’est quelque chose qui peut frustrer les joueurs ne possédant pas ladite console. Ainsi, c’est ce qui nous intéresse ici, certains aimeraient probablement voir Astral Chain sortir sur d’autres supports que la Nintendo Switch.

Tout dépend de Nintendo

En ce qui concerne Gears of War, il n’y a aucune chance de voir la série changer de bord, puisqu’elle est détenue par Microsoft, et ça n’a aucune raison de changer. Mais qu’en est-il du coté de Astral Chain ? Eh bien il s’avère que le titre est autant la propriété de Nintendo que de Platinum Games, le développeur. Ce dernier (ou plutôt son directeur) s’exprimait, récemment, sur la possibilité d’un portage sur d’autres supports que la Switch, au cours d’une interview donnée au site Video Games Chronicles.

Ce fut bien sûr l’occasion d’échanger quelques mots au sujet de la campagne Kickstarter lancée dans le but de porter The Wonderfull 101, exclusivité Wii U, sur les machines actuelles. Mais pas seulement ! Interrogé sur l’avenir de Astral Chain, le boss de chez Platinum Games a répondu que l’accueil que lui ont réservés les joueurs et la critique est un vrai bonheur. Sous entendant qu’en réaliser un portage à destination d’autres supports ne serait nullement un problème. Mais alors, le problème, quel est-il ?

Eh bien comme nous vous le disions plus haut, le titre est détenu à 50% par Platinum Games, et à 50% par Nintendo. Ainsi, selon le patron du studio, ledit portage hypothétique ne dépendrait que du bon vouloir du constructeur nippon. Une nouvelle plutôt enthousiasmante, bien que rien ne nous dise pour le moment que Big N concède un jour ses droits à l’exclusivité. Enfin l’espoir fait vivre cela dit !