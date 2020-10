On le sait, Assassin’s Creed Valhalla n’hésitera pas à piocher dans la mythologie nordique pour proposer une aventure un peu moins terre à terre que certains épisodes de la saga. Ubisoft le prouve une nouvelle fois ici, avec un premier aperçu de royaumes bien connus, tout en s’exprimant sur l’affaire du changement de sexe d’Eivor.

In #AssassinsCreedValhalla , with the help of Valka, the Seer, leap beyond reality in to the mythological worlds of Asgard and Jotunheim ⚔️ pic.twitter.com/lcAGfJhsBw

On découvre donc tout d’abord des images des royaumes d’Asgard et de Jotunheim, que l’on pourra visiblement visiter entre deux prises de fort saxons. On ne connait pas encore l’entendue de ces zones, et s’il sera pleinement possible de les explorer, tout comme on ne sait pas si ce sont là les seuls royaumes présents dans le jeu.

IGN has also shared a new feature when choosing the gender of the character in #AssassinsCreed Valhalla!

"The Animus will represent the stronger female or male memory stream depending on the current strength" pic.twitter.com/oETHiVftT6

