Assassin’s Creed Shadows : Météo, éclairage… on a assisté à une démo technique bluffante

Trois piliers vers un même objectif

La présentation a débuté par un rappel des intentions du studio, à savoir proposer une expérience qui soit la plus réussie possible, notamment en s’appuyant sur la nouvelle version du moteur Anvil pour permettre un rendu photoréaliste et un titre toujours plus impressionnant techniquement. Pour nous illustrer cela, la démonstration technique s’appuyait sur trois gros piliers dont le studio était fier du résultat.

Le premier était le vent. Plusieurs scènes nous ont été montrées, de jour ou de nuit, lors des quatre saisons et avec différents types de végétation. Le résultat était saisissant, le mouvement des feuilles et des branches dans les arbres ou encore les bourrasques venant faire s’envoler et tourbillonner les feuilles mortes et la poussière étaient criants de réalisme.

De plus, l’effet du vent n’est pas une simple animation reprise à l’identique dans toutes les conditions climatiques. En effet, selon les saisons ou même les conditions météo, les impacts du vent sur la végétation n’étaient pas les mêmes. Par exemple, lors d’une grosse tempête, en plus de la pluie, les branches et hautes herbes étaient violemment secouées, et ce dans tous les sens. À l’inverse avec un temps plus calme et le vent ne soufflant que d’un côté, la végétation était là moins malmenée et surtout uniquement dans le sens du vent.

La lumière, élément clé du rendu photoréaliste

Si les effets du vent nous ont fortement impressionnés, ils n’auraient pas eu le même effet sans les efforts déployés par le studio sur l’éclairage dynamique. Deuxième pilier de la présentation, Ubisoft était fier de nous montrer son travail concernant la lumière.

Toujours à l’aide d’exemples vidéos, nous avons pu constater à quel point le rendu était saisissant de réalisme. Les rayons de soleil perçant le feuillage des arbres au petit matin, la lumière éclatante de l’éclair en plein orage nocturne, les ombres, notamment des gardes que l’on peut distinguer à travers les shôji ou encore le reflet des lanternes sur l’armure de Yosuke. Ce ne sont que quelques exemples qui nous ont marqués sur la vidéo de démonstration, mais il y en a bien d’autres. L’éclairage dynamique est un véritable atout pour le jeu et son ambiance.

Petite parenthèse pour vous parler également de la technologie Atmos utilisée par le studio pour la génération de nuages. Ces derniers ne sont pas des modèles clairement définis et animés, mais le résultat d’une génération calculée en temps réel pour un rendu le plus réaliste qui soit. La vidéo ne s’est pas trop attardée sur ce point, mais ce que nous avons vu était tout de même très impressionnant.

Une destruction plus réaliste

Enfin, la présentation s’est terminée par un accent mis sur la destruction dans l’environnement et son réalisme. On a ainsi pu voir Naoe découper du bambou avec son katana et son kusarigama et constater que la coupe est bien là où la lame touche le bambou. Même constat ensuite lorsqu’elle s’attaque à des buissons et surtout des shôjos. Peu importe l’objet, la coupe se fait bien là où la lame le touche. Un détail qui a tout de même son importance pour apporter plus de cohérence en jeu.

On a ensuite pu voir que la destruction des étals, pots ou caisses en bois s’est également vue travaillée. Ainsi, lorsque ces derniers sont détruits, leur contenu se retrouve étalé sur le sol en plus des débris de l’objet. On a par exemple vu l’exemple d’un étal de poissons où, lors de sa destruction, chaque poisson se retrouve comme un seul objet et tombe au sol indépendamment du reste.

Nous sommes ressortis de cette présentation vraiment impressionnés par le travail effectué. Les conditions météo et le cycle jour nuit dynamiques nous avaient déjà intéressés lors de leurs annonces, mais avec ces technologies en plus Assassin’s Creed Shadows risque fort d’offrir de nombreux panoramas à contempler. De notre côté, on a hâte de se balader dans le Japon féodal dépeint dans le jeu, d’admirer tous ces mécanismes mis ensemble et d’user et abuser du mode photo qu’on espère présent comme dans les derniers épisodes.