Assassin’s Creed Shadows : Faites attention aux fuites suite à l’apparition de l’artbook officiel du jeu

S’il n’avait pas été repoussé une fois de plus, Assassin’s Creed Shadows devait nous arriver dès la semaine prochaine. Ubisoft a décidé de prendre un peu plus de temps pour peaufiner l’expérience (et c’est tant mieux) mais le fait que le calendrier bouge autant a peut-être permis l’existence de quelques fuites plus ou moins problématiques. L’éditeur doit aujourd’hui faire face à celle concernant l’artbook d’Assassin’s Creed Shadows, qui se retrouve sur un drôle de site à plus d’un mois avant la sortie du jeu.