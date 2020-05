Dans le cadre de sa campagne « Restez chez vous, Jouez chez vous », Ubisoft nous offre encore une fois un beau cadeau. La licence forte Assassin’s Creed et particulièrement les deux derniers opus de la série à savoir Origins et Odyssey disposent d’un « Discovery Tour » qui est un DLC à part entière qui peut servir de support éducatif.

Apprendre en s’amusant

Habituellement payant pour un prix de 19,99€, ces deux stand-alone sont donc offert sur le launcher maison d’Ubisoft Uplay jusqu’au 21 mai. Ces tours vous permettent d’en apprendre plus sur l’environnement, la vie quotidienne ou encore les influences de l’époque à travers différentes capsules que vous pouvez choisir de lancer ou non. Vous serez accompagné durant cette visite guidée par des personnages emblématiques et vous pourrez parcourir librement les mondes des différents jeux sans la composante scénaristique bien entendu.

Pour rappel, les possesseurs des jeux complets ont déjà accès à ces modes et ce gratuitement depuis le début mais vous êtes peut-être passé à côté c’est donc l’occasion de vous y replonger si les univers vous intéressent. Pour récupérer les Discovery Tour, suivez les liens suivants qui vous demanderont d’ouvrir Uplay et qui lanceront le téléchargement directement sur votre PC :

Discovery Tour de Assassin’s Creed Origins

Discovery Tour de Assassin’s Creed Odyssey