Assassin’s Creed Mirage est bientôt disponible, où le trouver au meilleur prix ?

Où acheter Assassin’s Creed Mirage au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Assassin’s Creed Mirage est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Notez aussi que le jeu est vendu en plusieurs éditions. On le retrouve notamment dans une édition Deluxe vendue à un tarif un peu plus élevé, qui comprend notamment des skins faisant référence à Prince of Persia, un artbook numérique et une bande-son à télécharger.

Assassin’s Creed Mirage sera disponible dès le 5 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre récent aperçu. Notre test sera disponible prochainement.