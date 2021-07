Assassin’s Creed Infinity : L’avenir sera en jeu service, tout savoir en vidéo

Depuis quelques années, Ubisoft a effectué un virage assez important pour sa licence fétiche. Avec Origins, Odyssey et Valhalla, la série s’est lorgné de plus en plus vers le RPG avec une construction différente des précédents titres. Mais il y a quelques jours, on a appris un changement encore plus majeur, cette fois-ci, directement lié à la sortie des jeux.

En effet, l’éditeur a officialisé Assassin’s Creed Infinity, qui sera le futur de la série. Une plateforme live-service, dont on ne connait pas encore tous les tenants et aboutissants, mais qui permettra d’assurer une continuité. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous résume toutes les informations dans cette vidéo.