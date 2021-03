Ashwalkers: A Survival Journey : Le jeu de survie narratif révèle sa date de sortie en vidéo

Anciennement appelé Cendres, le jeu de survie narratif Ashwalkers: A Survival Journey vient enfin de se trouver une date de sortie beaucoup plus précise. Ce sera donc le 15 avril prochain sur PC via Steam que le soft sera disponible.

Un court trailer pour fêter sa date de sortie

Il faudra ainsi attendre encore un tout petit mois pour espérer jouer à la production du studio toulousain Nameless XIII, fondé rappelons le par Hervé Bonin, le co-fondateur de Dontnod (Life is Strange). Dans Ashwalkers: A Survival Journey, vous devrez gérer tout un groupe de survivants à travers un background post-apocalyptique après une catastrophe ayant transformé la terre en un désert truffé de tempêtes de cendres, pluies acides et blizzard gris.

Vous aurez à effectuer beaucoup de choix moraux qui auront des conséquences sur l’histoire et les relations entres les personnages dans cette narration non-linéaire. Plus de 34 fins différentes sont au programme, et vous devrez également gérer les ressources de votre groupe, ainsi que la santé physique et mentale de ce dernier. Bien évidemment, il sera aussi possible de fabriquer divers équipements via les ressources ramassées au fil du jeu.

Le titre est bougrement charmeur, et on rappelle que Ashwalkers: A Survival Journey est ainsi attendu le 15 avril prochain sur PC via Steam.