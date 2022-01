Ashwalkers: A Survival Journey sortira le 4 mars sur Nintendo Switch

Disponible depuis avril 2021 sur PC, Ashwalkers: A Survival Journey nous avait annoncé il y a quelques mois l’arrivée de sa version Switch en ce début d’année. Bonne nouvelle, comme prévu, le jeu d’aventure et de survie narratif développé par Nameless XIII sortira bien pendant ce premier trimestre 2022 et plus exactement le 4 mars prochain sur la console de Nintendo.

Une édition physique dans les tuyaux

Un monde de cendres, sans loi ni justice. Il faudra faire les bons choix pour survivre. Ashwalkers: A Survival Journey – Survivor's Edition, disponible sur Nintendo Switch le 4 mars 2022 👨‍🚀 pic.twitter.com/2YvyJKJMSW — Microids Distribution (@microidsdistri) January 28, 2022

En plus de partager cette information sur Twitter, la société française Microids a indiqué que sa filiale Microids Distribution se chargera de la publication de l’édition physique du titre à un tarif encore inconnu pour le moment. Intitulée Survivor’s Edition, celle-ci contiendra le jeu dans sa version Switch, un artbook, un fourreau spécial ainsi que des stickers.

Rendez-vous d’ici un peu plus d’un mois pour (re)découvrir les aventures de Petra, Sinh, Kali et Nadir en quête d’un nouveau foyer pour la population du Bastion sur la plateforme nippone.