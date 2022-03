Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici le Marteau de troll, obtenable au Plateau d’Altus dans la vieille galerie d’Altus.

Où trouver le Marteau de troll ?

Emplacement : Plateau d’Altus dans la vieille galerie d’Altus

Une fois la galerie trouvée, il vous faudra impérativement une Clé-lame de pierre pour dissiper le mur brumeux qui empêche quiconque d’y rentrer. Ceci fait, passez le site de grâce et prenez l’ascenseur pour descendre et arriver à l’étage principale de cette galerie.

Arrivé à cette étage, regardez en contrebas et prenez l’échelle pour descendre au sol de la pièce. Retournez-vous et, sur votre gauche, se trouve une cabane à l’intérieur de laquelle il est possible de trouver le Marteau de troll. Cette arme s’appuie sur la Force du personnage pour augmenter ses dégâts.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.