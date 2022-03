Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici la Lance de rite funéraire, obtenable aux Cimes des géants après avoir combattu un boss.

Où trouver la Lance de rite funéraire ?

Emplacement : Cimes des géants

Arrivé aux Cimes des géants, progressez vers le nord-ouest de la zone près de la Cabane du fier ascète. Arrivé au bon endroit, vous ferez face à un boss du nom de Volatile funéraire. Au terme de l’affrontement, vous serez récompensé de la Lance de rite funéraire. Une arme qui demande de l’Intelligence, de la Dextérité et de la Force et qui inflige des dégâts Physique et Magique.

