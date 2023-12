Une sortie en 2024 se profile

Première nouvelle, celle de l’existence d’une version PS5 pour le titre, en plus des versions mobiles et PC. Une bonne nouvelle qui marque l’arrivée de la licence sur consoles pour la toute première fois. La vidéo qui a été partagée cette nuit nous montre un peu plus d’images in-game pour le jeu avec un aperçu du système de combat, que l’on pourra prochainement tester de nos propres mains.

Cette bêta aura donc lieu le 11 janvier 2024 et sera uniquement dédiée au PC. On pourra y contrôler neuf personnages et explorer une partie du monde de Talos-II, tout en essayant la fonctionnalité d’usine, qui permet de construire des bâtiments permettant de récupérer des ressources, modifiant ainsi l’environnement dans lequel vous vous trouvez. Pour participer à ce test gratuit, il faut vous inscrire sur le site officiel du jeu avant le 23 décembre.

Les configurations PC du jeu ont d’ailleurs été partagés pour ce test technique :

Configuration minimale

Processeur : Intel Core i5-9400F

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060

Mémoire vive : 16 Go ou plus

Espace disque : 40 Go d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Processeur : Intel Core i5-10600K, ou un processeur équivalent ou supérieur

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER, ou une carte graphique équivalente ou supérieure

Mémoire vive : 16 Go ou plus

Espace disque : 40 Go d’espace disque disponible