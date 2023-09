Arizona Sunshine 2 : Toujours plus fun et fou, notre premier avis après 40 minutes de jeu

Mais avant de plonger un peu plus profondément dans le monde zombiesque d’Arizona Sunshine, il faut savoir que le premier opus de Vertigo games continue de bien se vendre sur n’importe quelle plateforme. Avec un titre qui tenait plus que la route à l’époque, il y a plus de sept ans, ce n’est pas si étonnant, d’autant que le FPS en VR s’est par la suite embelli de contenus supplémentaires avec ses nombreuses moutures.

C’est désormais cette année, si tout se passe bien, que sa suite, Arizona Sunshine 2, essaiera de surpasser son aîné. D’ailleurs, il faut savoir que le jeu sera la suite directe du premier volet, et se déroulera quelques années après les événements de celui-ci. Manettes en mains et casque sur la tête, il est temps de vous dévoiler notre premier avis après 40 minutes de jeu, qui tend vers le positif mais avec quelques nuances.

Gonflé à bloc côté nouveautés et ambiance

Même si la plupart des joueurs ayant déjà posé les mains sur Arizona Sunshine connaissent la bête, des nouveautés assez complémentaires viennent s’imbriquer dans le gameplay de cette suite. Tout d’abord il y aura Buddy, votre fidèle toutou qui servira à bon nombre de choses. En plus de servir de second couteau pour vous débarrasser de quelques zombies, il peut servir d’inventaire mobile. Il est ainsi possible de poser vos armes en surplus sur votre chien, voire de l’habiller, avec par exemple un casque trouvé sur un zombie dans cette démo.

Outre le côté purement fun, permettant une alchimie parfaite avec notre protagoniste, le soft s’est aussi grandement amélioré au niveau du corps-à-corps. Il ne sera pas rare de trouver des armes blanches, comme des haches ou machettes, donnant la possibilité d’asséner des coups violents aux zombies. Une fonctionnalité particulièrement jouissive, accentuée par le fait de mimer le geste, évidemment. Ceci n’était pas encore totalement implémenté dans cette version qui n’était encore qu’en pré-bêta, et cela devrait être encore plus détaillé sur le jeu final. En tout cas, la mécanique de mêlée fonctionnait au moins parfaitement et sans accroc.

Arizona Sunshine 2 s’est aussi attardé sur de nouvelles façons de shooter des zombies avec de nouvelles pétoires. En plus d’un feeling jubilatoire et crédible, accentué par le sound design, sachez qu’il y aura de quoi s’amuser. D’un lance-flammes en passant par un 9mm, un fusil à pompe voire une AK 47 ou un lance-grenades, il y aura de la variété pour dégommer avec style les nombreux zombies vous fonçant dessus.

Autant dire que le bébé de Vertigo Games apporte pour l’heure des nouveautés utiles et au service du gameplay. Qui plus est, la difficulté du jeu nous a paru relativement accessible sur cette courte session. Le titre est un peu plus permissif, même s’il faudra parfois se la jouer tactique dans la manière d’éliminer les infectés environnants un à un. Que ce soit dans l’utilisation du décor, de notre fidèle boule de poils, ou des armes à feu et au corps à corps, la liberté laissée au joueur est totale. On regrettera juste un côté exploration très en surface, avec un niveau présenté très couloir. Par contre, l’aspect crafting donnant la possibilité de fabriquer des grenades nous a semblé sympathique.

Enfin, côté ambiance, la production de Vertigo Games fait dans le terriblement efficace. En se focalisant sur l’aspect déjanté déjà présent sur le premier opus, avec un protagoniste sortant des monologues plutôt drôles, le développeur et éditeur a repris logiquement toute l’essence du premier Arizona Sunshine. L’humour noir proposé dans cette suite fait autant mouche que dans le précédent jeu, et nous avons hâte d’apprécier les nombreuses remarques désobligeantes de notre héros, accompagné de son toutou. On est encore cependant sceptique sur la narration, car on ne sait pas trop où elle va. Mais clairement, l’ambiance barrée et décomplexée pourrait faire oublier ce détail.

Une progression qui fera dans le classique ?

On en vient évidemment à la progression, similaire au premier volet. Sur le niveau joué, nous devions shooter la tripotée de zombies en face de nous pour continuer notre chemin, trouver une clé pour ouvrir une porte, puis pousser une benne à ordure pour poursuivre le niveau. Cet aspect d’Arizona Sunshine 2 ne sera certainement pas le plus excitant, à moins que les développeurs ne nous réservent quelques surprise dans le level-design, pas trop surprenant au cours de notre session.

Au rayon des quelques accrocs, il y a pour l’heure le système de rechargement. Bien qu’il soit réaliste et collant très bien à la VR pure, il pourra encore une fois paraître déroutant d’un côté. Mais de l’autre, nous nous disons qu’il sert à créer une certaine adrénaline, surtout quand vous devez vous empresser de recharger votre pétoire alors qu’une troupe de zombies est à vos trousses et prête à vous croquer. Difficile encore de se faire un avis sur la question après 40 minutes de jeu, bien qu’il y ait des imprécisions qui subsistent dans le gameplay en lui-même.

La direction artistique, pourrait elle aussi rester dans le générique. Nous avons eu, pour l’heure, la sensation de tomber sur des décors ressemblant à ce que l’on avait pu voir sur le premier opus. Une impression qui on l’espère, sera vite balayée à sa sortie prochaine, qui n’est pas encore datée. Néanmoins, on pourra affirmer que le nom du soft est en adéquation avec l’expérience in-game, avec des environnements à la croisée des chemins entre déserts et zones urbaines qui devraient sûrement contenter le joueur.

Pour finir, l’habillage graphique est l’un des points qui nous a réellement bluffé. Tournant sous Unity, comme le premier volet, Arizona Sunshine 2, sur les première minutes de la démo, nous a semblé plutôt joli. Que ce soit dans les textures jusque dans la modélisation des zombies et les démembrements, Vertigo Games semble avoir achevé un travail colossal à ce niveau, montrant que le développeur et éditeur maîtrise à la perfection ce moteur graphique.

Arizona Sunshine 2 s’annonce aussi fringuant que le trailer de gameplay avait pu nous laisser l’imaginer. Avec un aspect graphique impressionnant, de nouvelles mécaniques de jeu et des ajouts pour le moins complémentaires au gameplay, la production de Vertigo Games semble marcher à tous les étages. Cette démo nous a procuré une bonne dose de fun, et on en redemande tant les gunfights et les combats de mêlée fonctionnaient du feu de dieu. L’ambiance déjantée fait aussi le café pour le moment et même si l’on émet quelques réserves sur sa potentielle répétitivité ou sur le côté générique de sa progression (comme ce fût le cas sur le premier volet), autant dire qu’Arizona Sunshine 2 pourrait être une friandise très gourmande. Bien entendu, il nous reste encore à voir le produit fini, car quelques imprécisions dans le gameplay, notamment le rechargement des armes, pourraient s’avérer pénibles. En tout cas, le résultat est très bon pour l’heure. Il faudra désormais attendre patiemment sa sortie, toujours attendue pour le courant de cette année sur PCVR et PlayStation VR2.