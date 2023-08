Ara: History Untold, le 4X par Xbox, sortira en 2024 et présente son gameplay

A vous de faire évoluer l’histoire

Projet ambitieux du jeune studio Oxide Games, Ara: History Untold est un 4X, autrement dit, un jeu de stratégie à grande échelle, qui semble reprendre le concept d’un Civilization. On nous promet alors un monde vivant et détaillé, que l’on pourra faire évoluer en fonction de nos choix et de nos décisions, l’idée initiale étant de réécrire l’histoire en dirigeant les nations qui l’ont forgées.

Cette nouvelle bande-annonce nous rappelle que le titre est toujours en développement, lui qui avait un peu disparu des radars depuis l’année passée, tout en nous montrant quelques séquences de gameplay pour rappeler son concept. On a également une fenêtre de sortie, courant 2024, période pendant laquelle le titre sera disponible sur PC via Steam et le Microsoft Store mais également compris dès son lancement dans le Game Pass PC.