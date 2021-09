Après de multiples reports, The Good Life sortira enfin le 15 octobre

Annoncé il y a un petit bout de temps, The Good Life a connu un développement compliqué. Initialement prévu pour la fin d’année 2019, le titre n’a pas arrêté d’être repoussé, avant de changer d’éditeur en juin 2021. Une décision qui semble avoir remis le projet dans de bons rails puisque l’on apprend qu’une date de sortie est désormais fixée définitivement.

Une sortie inespérée ?

C’est donc le 15 octobre 2021 que l’on pourra découvrir le nouveau projet de Hidetaka Suehiro, développeur japonais connu pour son travail sur des titres comme Deadly Premonition. The Good Life est un jeu d’enquête et d’aventure qui va nous placer dans une jolie petite bourgade où l’objectif sera de prendre des photos et de comprendre le changement de comportement de certains habitants.

A l’occasion de cette date de sortie, Playism, le nouvel éditeur, vient de publier une bande-annonce qui présente brièvement le titre. Rappelons que The Good Life sera disponible sur PC via Steam ainsi que sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch en version numérique.