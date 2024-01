Apple autorise les services type Xbox Cloud Gaming sur l’App Store, et Fortnite va faire son retour dans certains pays d’Europe

Dès maintenant, comme nous l’indique The Verge, l’App Store se montre un peu plus accueillant avec les applications de cloud gaming. Ce qui veut dire que plus rien n’empêche Nvidia de proposer une application mobile iOS pour son service GeForce Now, tout comme Microsoft a le feu vert pour sortir une application Xbox Cloud Gaming sur l’App Store, du moins à condition de correspondre aux règles établies par Apple. Ce qui devrait donc bouleverser un peu le marché de l’App Store, qui a toujours été très fermé, ce qui a valu à Apple des conflits avec Epic Games, notamment.

Et pour bien montrer que les mesures fixées par les commissions européennes ont changé les choses chez Apple, on apprend dans le même temps que Fortnite devrait être de retour sur iOS dans certains pays européens, ou plutôt ceux appartenant à l’Union Européenne et qui sont concernés par la loi sur les marchés numériques. Aucune date précise n’est annoncée pour ce retour si ce n’est un vague 2024. Reste à voir si ces mesures vont aussi donner du grain à moudre aux autres autorités de la concurrence dans les autres pays, puisque ce retour sur iOS est encore bien timide.

Fortnite will return to iOS in Europe in 2024, distributed by the upcoming @EpicGames Store for iOS. Stay tuned for details as we figure out the regulatory timeline. We'll continue to argue to the courts and regulators that Apple is breaking the law. https://t.co/MHh6EGVinC

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) January 25, 2024