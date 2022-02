Apex Legends lance dès aujourd’hui sa mise à jour Dissidence

Après l’avoir teasé depuis des jours, Apex Legends lance enfin sa mise à jour Dissidence. L’occasion de faire le point sur ce qu’elle apporte.

Le contenu d’Apex Legends – Dissidence

EA et Respawn lancent dès aujourd’hui Apex Legends – Dissidence, la nouvelle grosse mise à jour pour le Battle Royale. Au programme, nous avons donc un nouveau mode limité « Contrôle », une nouvelle Légende avec Mad Maggie, des changements dans la structure de la carte Olympus, un nouveau passe de combat et un évènement communautaire à l’occasion des 3 ans du jeu.

Pour tout ce qui concerne les différents éléments évoqués, nous avons invitons à voir les trailers déjà sortis car celui d’aujourd’hui se concentre exclusivement sur le nouveau Passe de combat.

Apex Legends – Dissidence est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Origin et Steam.