Apex Legends : Mad Maggie dévoile ses compétences en vidéo

Apex Legends continue de nous dévoiler la prochaine mise à jour « Dissidence » au compte gouttes avec une nouvelle vidéo consacré au gameplay de Mad Maggie, la nouvelle Légende. Est-ce que son style agressif vous convient ?

Mad Maggie a la rage de vaincre

Comme nous le montre ce nouveau trailer, Mad Maggie est le parfait personnage pour les traqueurs qui ne veulent pas lâcher leur cible. Grâce à sa compétence passive « Colère de la guerre », elle peut voir temporairement les ennemis qu’elle a blessés. L’autre caractéristique de ce passif est qu’elle gagne en vitesse de déplacement si elle utilise un fusil à pompe.

Cette forte tête n’aime pas non plus les adversaires qui se planquent. Ainsi, grâce à sa « pointe perçante » elle peut envoyer une perceuse qui se fixe sur un obstacle (comme un bouclier) pour brûler les ennemis de l’autre côté. Sa capacité ultime ne rigole pas non plus puisqu’elle permet d’envoyer une boule qui libère des tremplins sur son passage et explose à proximité d’un ennemi.

Apex Legends – Dissidence sera déployé le 8 février prochain.