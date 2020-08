Apex Legends : les compétences de Rampart dévoilées

Après avoir été annoncée il y a quelques jours, les compétences de Rampart, la nouvelle Légende d’Apex Legends, viennent tout juste d’être dévoilées via un nouveau trailer. Et en plus de ces compétences qui risquent bien de faire des ravages, le charisme de Ramya Parekh va faire de l’ombre à ses collègues dans l’arène !

Quelles sont les capacités de Rampart dans Apex Legends ?

Voulue comme une légende offensive, capable de tenir une position à n’importe quel prix, Rampart vient tout juste de dévoiler tout son arsenal, et notamment son ultime :

Capacité tactique – Champ de force : mettez-vous à couvert grâce à une protection et amplifiez les dégâts de vos tirs à travers ce champ de force

: mettez-vous à couvert grâce à une protection et amplifiez les dégâts de vos tirs à travers ce champ de force Capacité passive – Chargeur modifié : augmente votre taille du chargeur ainsi que votre résistance à la surchauffe. La vitesse de rechargement de la mitrailleuse est augmentée

: augmente votre taille du chargeur ainsi que votre résistance à la surchauffe. La vitesse de rechargement de la mitrailleuse est augmentée Ultime – Sheila : vous placez une tourelle capable d’être utilisée par n’importe quel allié (ou ennemi) qui vous permettra de mitrailler à tout va

En bref, Rampart pourra très bien faire l’affaire côté tank, avec l’utilisation du Champ de force qui vous aidera dans la prise d’une position ainsi qu’avec son attaque ultime dévastatrice, qui risque de réduire à néant toute tentative d’infiltration côté adverse. Plus que deux petits jours à attendre avant le début de la saison 6 et, donc, l’ajout de Rampart au casting.

Pour rappel, Apex Legends est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.