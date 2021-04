Apex Legends Legacy : On y a joué, nos impressions sur la prochaine grosse mise à jour

Presque deux ans après sa sortie surprise, Apex Legends a su se forger une grande communauté de joueurs fidèles. Il faut dire que Respawn Entertainment avait proposé d’emblée un FPS Battle Royale très bien amené comme le décrit notre test de l’époque. Le titre a d’ailleurs atteint l’impressionnant chiffre de 100 millions de joueurs et ce n’est pas près de s’arrêter au vu de ce que l’on nous prépare pour la suite.

A l’occasion d’un évènement organisé par Electronic Arts et Respawn Entertainment, nous avons pu jouer à la prochaine mise à jour d’Apex Legends : Legacy. Nouveau mode, nouvelle arme, nouvelle légende…, on vous dit tout. Nous avons pu nous entretenir également avec les développeurs via une petite interview afin d’avoir quelques précisions.

Une légende qui propulse de nouveau Titanfall

Apex Legends est évidemment intimement lié au lore de Titanfall, chose que l’on sait depuis son lancement. Mais cette fois-ci le lien se renforce encore un peu plus grâce à l’apparition de la nouvelle légende, Valkyrie. Fille du pilote Viper de Titanfall 2, Valkyrie a dévoué sa vie à venger la mort de son père tout en rêvant de voler comme lui dans les cieux.

Apex renforce ainsi de plus en plus ses liens avec le lore de Titanfall. Nous avons demandé ce qu’il est en est exactement à Manny Hagopian (Lead Writer) : « Nous voulions donner du temps à Apex Legends pour montrer qu’il a sa propre vie et qu’il n’est pas « Titanfall the Battle Royale », nous sommes désormais arrivés à un point où les gens comprennent cela, et nous pouvons donc mettre en place nos personnages et nos idées de l’univers Titanfall tout en gardant une certaine identité ».

Nous avons pu prendre en main cette nouvelle légende qui est la première a être équipée d’un jetpack. Toutefois, malgré un kit assez impressionnant et de nouvelles possibilités aériennes, Valkyrie ne nous a pas du tout semblé démesurée. Grâce à son équipement, elle peut décoller dans les airs et donner de la vision à ses coéquipiers en marquant les ennemis à découvert en rouge.

Malheureusement, lorsqu’elle s’envole, impossible de diriger le jetpack et de tirer en même temps (c’est l’un ou l’autre). De plus son temps de vol est limité par une jauge à droite de l’écran qui se vide assez rapidement. En outre, le temps qui s’écoule avant que l’on puisse décoller de nouveau est assez long. Elle s’intègre donc parfaitement dans cette optique de jeu en équipes de trois. Bien utilisée, et au bon moment, elle peut être un atout redoutable même si elle reste vulnérable à tous les tirs en vol.

Heureusement, sa compétence lui permet de lancer une salve de missiles sur une large zone qui va étourdir les ennemis pendant un court moment et ainsi causer quelques dégâts. Enfin, sa capacité ultime démontre bien que Valkyrie est un allié de poids qui ne doit pas se la jouer en solo. Elle consiste à décoller seule ou avec vos alliés dans les airs pour vous repositionner (à la manière d’un largage en début de partie).

Une personnalité forte, un kit original et basé sur le teamplay, Valkyrie est un ajout que l’on apprécie même s’il faudra du temps pour maitriser son plein potentiel en équipe.

L’arc et le mode Arena : les autres stars de Legacy

Afin de redonner toujours plus d’intérêt au jeu, Respawn nous a introduit un tout nouveau mode que nous avons pu expérimenter pendant plusieurs heures : Les Arènes. Sur trois cartes différentes (des versions aménagées et plus petites que celles du Battle Royale), deux équipes de trois joueurs s’affrontent sur plusieurs manches. La première qui en remporte trois, et qui mène de deux manches d’écart, gagne la partie.

Chaque début de round commence par une phase d’achat pour les armes, consommables, et même les compétences dans la lignée d’un Valorant. Bien que cela puisse ressembler à une sorte de Valorant/Counter Strike-like, il n’en est rien même si le studio nous a confié avoir pensé à un système où l’on plante une bombe, mais que cela ne fonctionnait pas vraiment sur Apex. Il est vrai que les cartes sont assez petites malgré les apparences et laissent peu de place à « la camp ».

Les coffres pour obtenir des objets supplémentaires ou de la monnaie pour acheter au prochain round sont des motivations suffisantes pour sortir de son trou. Tous ces éléments donnent au mode Arena une saveur toute particulière à Apex Legends. On garde ce côté très dynamique dans les déplacements et un minimum de jeu en équipe, mais avec une bonne grosse dose d’action. Les Arènes sont en outre un excellent moyen de perfectionner sa visée et la gestion des « teamfights » pour le mode Battle Royale. « Un bon effet secondaire qui n’était pas prévu au départ » comme nous l’ont confié les développeurs.

On rentre dans l’action très rapidement et on ne perd pas de temps si l’on veut enchainer les matchs. Ce pattern est déjà bien ancré dans les Battle Royale, mais ici on passe à un cran supérieur qui fait du bien. On ne passe non plus trop de temps à looter puisque les armes s’améliorent via la boutique. Les cartes sont aussi assez équilibrées et offrent plusieurs approchent même si elles sont limitées car on privilégie ici l’action. A noter que ce mode aura droit à son propre système de matchs classés.

Lors de nos parties en arènes, nous avons également utilisé la nouvelle arme qui deviendra sans doute très populaire lors de la sortie : le Bocek. Il s’agit d’un arc capable d’infliger d’énormes dégâts sur de bonnes distances. Il peut même devenir une arme redoutable en applicant ses deux améliorations : Le Deadeye’s Tempo (permet de tirer une flèche plus vite lors que vous tirez au bon timing) et le Shatter Caps (qui donne un burst aux flèches qui s’éparpillent comme un fusil à pompe lorsqu’elles sont décochées).

Les sensations clavier et souris en mains sont très satisfaisantes. Nous n’avons eu aucun mal à l’utiliser à maintes reprises même s’il faut avouer qu’il ne peut pas s’appliquer à toutes les situations. Ce n’est pas l’arme de guerre surpuissante comme on pourrait s’y attendre. Le principal est qu’il soit très fun à manier.

D’autres surprises vous attendent

Cette mise à jour Legacy sera bien sûr riche en contenu que les joueurs connaissent bien avec notamment un nouveau Battle Pass, de nouveaux skins, et surtout une modification de la carte Olympus. Sans en dire trop, sachez seulement qu’un vaisseau inconnu s’est posé, amenant avec lui une plante parasite d’origine inconnue. Vous pourrez par exemple récupérer des cartes d’accès près des cadavres de scientifiques pour avoir accès aux meilleurs loots du navire.

Pour notre part, on vous conseille de replonger dans Apex Legends si vous aviez décroché en cours de route, ne serait-ce que pour le mode Arena qui offre une bonne dose de fraicheur au titre. On apprécie également que Respawn revienne à un lore plus connecté à celui des Titanfall et on espère que cela sera le signe d’une extension de l’univers d’une manière ou d’une autre. Apex Legends est disponible en free-to-play sur PC, PS4, Xbox One, et Nintendo Switch.