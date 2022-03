Apex Legends lance sa mise à jour Next-Gen sur PS5 et Xbox Series X|S

Apex Legends profite de son évènement de collection guerriers pour introduire la mise à jour destinée aux consoles nouvelles générations. Cependant, quelques fonctionnalités arriveront un peu plus tard. On fait le point.

Vos morts en 4K

Respawn et EA l’avaient promis et elle arrive enfin, la mise à jour Next-Gen pour le Battle Royale va permettre aux joueurs de profiter d’améliorations graphiques et techniques. Le titre pourra ainsi bénéficier de :

Résolution en 4K

Gameplay stabilisé à 60 Hz

Le HDR

Meilleure résolution des textures d’ombres

Meilleure distance d’affichage

On nous promet cependant d’autres fonctionnalités dans les prochaines mises à jour du jeu sans préciser de date :

Gameplay stabilisé à 120 Hz

Retour haptique et gâchettes adaptatives (uniquement PS5)

Améliorations visuelles

Améliorations sonores

Comment obtenir la version PS5 ou Xbox Series d’Apex Legends ?

EA nous fournit également les instructions pour faire la transition.

Voici les étapes à réaliser sur PS5 :

Ouvrez le centre de jeu d’Apex Legends sur le Dashboard de la PS5

Appuyez sur le bouton « Options » à côté de « Jouer »

Appuyez sur « Choisir une version » et sélectionnez la version PS5 pour télécharger la mise à jour.

Une fois le téléchargement terminé, supprimez la version PS4 dans la bibliothèque de jeu.

Voici les étapes à réaliser sur Xbox Series X|S :

C’est automatique grâce au Smart Delivery

Avec le retour du mode de jeu « Contrôle » en 9 contre 9 grâce à l’évènement de collection Guerriers, vous allez pouvoir constater par vous-même le changement. Précisons tout de même que la mise à jour devrait être disponible en fin d’après-midi de ce 29 mars.