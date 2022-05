Aperçu Zigglox – Un party game plus stratégique que prévu

Zigglox est le tout premier jeu du studio de développement Giant Rabbit Games. Inspiré par les nombreux party-games qui inondent le marché du jeu vidéo depuis quelques années, le titre se démarque par son gameplay et ses phases de stratégies malines qui mêlent fun et try-hard.

Présenté lors de l’édition du Printemps 2022 de l’AG French Direct, Zigglox propose d’ores et déjà une démo gratuite pour pouvoir mettre la main sur ce party-game déjanté. Aucune date précise n’est pour l’instant communiquée concernant sa sortie. Le jeu s’inspire de titres connus du genre, comme Tricky Towers pour sa partie fun et colorée, ainsi que Fall Guys par exemple pour son côté Intervilles qui pourra ravir les plus néophytes.

Condition d’aperçu : On a joué près d’une heure en 2 contre 2 en partie personnalisée sur la démo gratuite de Zigglox sur PC, ce qui nous a permis de découvrir tous les bonus/malus, ainsi que les 3 maps disponibles en une quinzaine de parties.

Parfait pour les stratèges en herbe…

Zigglox est au premier abord un jeu très simple. Chaque équipe de 2 à 3 joueurs doit empiler des briques sur l’emplacement prévu à cet effet pour construire la tour la plus haute possible. Tous les étages doivent obligatoirement être composés de 4 briques pour marquer un point et vous devez aller chercher lesdites briques de différentes couleurs tout autour de la carte.

Et en parlant des briques de couleurs, c’est le cœur même du gameplay. En effet, chaque couleur a un effet bonus ou malus particulier, à condition de faire les bons agencements. Tous les bonus sont composés de quatre briques et doivent majoritairement être construits avec les mêmes briques de couleurs. Pour donner des exemples concrets, si vous composez un étage avec 4 briques roses, vous pourrez construire un « cachet d’aspirine » qui augmentera la vitesse des joueurs de l’équipe, a contrario, si vous assemblez un étage avec des briques noires, vous débloquerez un haltère qui écrasera des étages déjà construits par les joueurs et joueuses pour leur faire perdre des points.

Et l’entièreté de l’aspect stratégique tient de cette construction de bonus/malus. Parce qu’en plus des étages à construire sur les tours d’équipe, plusieurs emplacements de construction seront disséminés un peu partout sur la carte, comme l’emplacement noir sur l’image ci-dessus. Ces emplacements sont exclusivement conçus pour construire ces étages à effets, il faudra donc jongler entre la construction de votre tour, ainsi que sur les bonus et malus que vous pourrez mettre sur votre tour ou sur l’équipe adverse.

Par ailleurs, l’aspect le plus intéressant et le plus amusant reste de mettre le plus de bâtons dans le plus de roues possible de votre adversaire, sachant que vous pouvez frapper les joueurs pour leur faire perdre les briques qu’ils sont en train de porter. Imaginez que votre adverse ait posé 3 briques noires sur sa tour ; si vous en posez une dernière, certes vous lui complétez un étage, mais cela aura pour effet de construire un haltère sur sa propre tour, ce qui lui fera perdre des points. Et cela est disponible pour tous les effets du jeu. À vous de bien apprendre tous les bonus préexistants du jeu.

Mais on est un peu perdus

On est en effet un peu perdus dans les premières parties de Zigglox. Le tutoriel est très court (une minute maximum pour en venir à bout), et à part dans les temps de chargement, on n’a aucune idée des bonus et malus que l’on peut créer. Pour un party game qui est destiné à être joué ponctuellement, apprendre la majorité des spécificités du jeu pendant le tutoriel pourrait vraiment aider à digérer le contenu proposé par Zigglox.

Par ailleurs, nous avons été surpris par la durée effective des parties, qui n’est que de 3 minutes, assez court pour vraiment faire la différence ou pour enchaîner les combos pour potentiellement remonter dans la partie si on se retrouve derrière niveau score. De plus, les bonus et malus sont pour la plupart très intéressants stratégiquement, mais ne durent pas assez longtemps de notre point de vue pour avoir un réel impact sur la partie.

On espère que dans la version finale du jeu, les effets des briques spéciales dureront un peu plus longtemps, ainsi que la durée des parties en général, ce qui pourra permettre aux joueurs et joueuses de vraiment développer leur stratégie sur le long terme. Et pour finir sur ce point précis, l’aspect évolutif de certaines cartes comme la plage (système de marée montante et descendante tout au long de la partie) mériterait de s’étaler un peu plus sur la durée pour avoir un réel impact.

Lors de notre preview, nous avons joué en 2 contre 2 sur de nombreuses parties, et nous avons déjà recensé quelques bugs qui empêchaient deux joueurs d’une même équipe de faire quoi que ce soit jusqu’à la fin de la partie, et certains aspects de Zigglox restent encore flous. Parfois les effets des étages spéciaux ne s’activaient pas, sans que l’on comprenne d’où cela venait, ce qui peut frustrer étant donné que l’on peut rajouter des points à l’adversaire alors que l’on était partis pour faire l’inverse.