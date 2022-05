Zigglox présente son concept très orienté multijoueur dans un nouveau trailer coloré

Vous recherchez un petit jeu à jouer entre amis, avec des couleurs chatoyantes et une ambiance bon enfant ? Zigglox vous propose tout cela grâce à son concept simple à prendre en main. Le titre de Giant Rabbit Games est passé faire un tour du côté de notre dernier AG French Direct afin de présenter plus en détails son gameplay, à l’aide d’une nouvelle bande-annonce.

Que la meilleure tour gagne !

Le but de Zigglox est simple : il faut construire la plus haute tour avec votre équipe à l’aide de petits blocs, tout en veillant à saboter la tour de vos adversaires. Que ce soit en 1 contre 1, en équipes de deux ou de trois personnes, le jeu nous demande de récolter des briques à travers la map pour les assembler et faire grimper en hauteur votre tour.

Il faut aussi faire attention aux différentes couleurs, qui permettent de créer des effets spéciaux lorsque des combinaisons sont réalisées. On trouve aussi des objets spéciaux, à savoir des blocs qui serviront d’armes pour gêner la construction de vos adversaires.

Et si tout cela vous rend curieux, vous pouvez dès à présent vous rendre sur la page Steam du jeu pour découvrir une démo du titre. Zigglox sera disponible dans le courant de l’année sur PC. Vous pouvez également retrouver notre aperçu pour en savoir plus.