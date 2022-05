Zigglox

Zigglox est un jeu arcade multijoueur développé et édité par Giant Rabbit Games. Le principe du jeu est assez simple, deux équipes de deux ou trois joueurs doivent construire la plus grand tour possible. Pour cela ils doivent récupérer des briques dans l'environnement autour d'eux et les ramener dans leur tour. Mais évidemment, il est possible d'aller gêner ses adversaires en les bousculant ou de faire des combinaisons de briques de certaines couleurs pour fabriquer des bonus et des malus.