Aperçu Warstride Challenges – Un Fast-FPS tout autant prometteur que bancal

Il avait fait une apparition lors de notre dernier AG French Direct dans le but de lancer son Kickstarter, et c’est enfin le grand jour pour le studio français Dream Powered Games car, Warstride Challenges sort en accès anticipé ce mardi 19 avril 2022.

À l’occasion, nous avons pu nous essayer au titre pendant quelques heures, afin de nous faire un premier avis sur le contenu que propose ce Warstride Challenges à sa sortie en accès anticipé, et c’est aussi prometteur dans l’approche que bancal dans l’application.

Conditions de l’aperçu : Le jeu a été testé pendant environ 5h, afin de voir tout le contenu que propose le titre à sa sortie en accès anticipé. Le tout, à partir d’une version PC envoyée par l’éditeur, qui a été testée avec une RTX 3060, un I5 11300h et 16 Go de RAM.

Une redondance qui s’installe trop rapidement

Warstride Challenges ne possède pas de mode histoire pour nous conter son univers et son lore. En effet, le titre nous lâche dans les enfers du die and retry avec une avalanche de niveaux à speedruner. Actuellement le jeu se décompose en trois chapitres remplis de niveaux, dont seuls les deux premiers sont accessibles pour l’instant. Le tout, parsemé de quelques missions bonus déblocables en récupérant des crânes et en gagnant certaines médailles. Actuellement il est possible de terminer tous les niveaux disponibles en moins de 4h de temps de jeu.

Chaque niveau a un objectif que nous devons accomplir, cela peut être de tuer un certain nombre d’ennemis par vague, ou bien de courir d’un point A à un point B le plus rapidement possible en éliminant tous les ennemis sur notre passage. Si on en oublie ne serait-ce qu’un seul, on est bon pour tout recommencer. Alors heureusement pour nous, les niveaux sont très courts car, ici, on compte uniquement en secondes. Cependant, il n’y a pas de gros changements pour les objectifs à accomplir entre les différents niveaux, on est donc amené à faire toujours la même chose.

On notera également que le soft manque cruellement de variété dans les décors. En effet, tous les niveaux du jeu se passent en intérieur, avec un manque de nouveauté dans les environnements. Il n’y a aucun niveau qui se passe en extérieur et c’est bien dommage, car cela aurait permis d’éviter une redondance visuelle. D’autant plus que, la structure même du speedrun est répétitive puisque l’on fait toujours le même processus en boucle. De plus, on est obligé de refaire les niveaux dans une plus haute difficulté pour pouvoir avancer dans le jeu, mais heureusement pour nous, changer la difficulté fait un peu varier le level design du niveau.

Enfin, l’atout majeur du titre est la création de niveaux. En effet, on a la possibilité de créer nos propres missions et de les partager dans le monde entier. De fait, nous pouvons également jouer sur les niveaux de la communauté, ce qui fait forcément augmenter la durée de vie du titre. Cependant, le mode création manque d’un petit tutoriel pour expliquer comment tout emboîter, car c’est vraiment pas simple d’accès.

Speedrun façon Doom

Warstride Challenge est un Fast-FPS centré sur le speedrun avec un gameplay fun et addictif. Ainsi comme évoqué en amont, nous devons améliorer notre temps dans chaque niveau pour être le meilleur au classement global. Afin d’ajouter un petit peu de fun, on a la possibilité de charger les fantômes d’autres joueurs et joueuses afin de tenter de les surpasser en vitesse. C’est d’ailleurs un bon moyen pour savoir quel chemin prendre lorsque l’on ne connaît pas un niveau.

On ajoute des démons à notre Fast-FPS et on a affaire à un bon petit Doom-like avec du speedrun. Cependant, pas de glory kill car nous n’avons pas le temps, les secondes sont précieuses, des balles bien placées suffisent à déchiqueter nos adversaires. Enfin, ça, c’est quand les dégâts ne sont pas aléatoires. En effet, il arrive par moments qu’une balle de fusil à pompe dans la tête ne tue pas un ennemi, alors que sur le prochain adversaire une seule suffit à le mettre à terre alors qu’il se situe à cinquante mètres de nous.

Warstride dispose d’un arsenal tout à fait classique avec, un pistolet, un fusil à pompe, un fusil d’assaut, une carabine, ou encore un railgun. C’est de même pour le bestiaire, les ennemis se ressemblent tous, à ceci près qu’il y en a des plus grands et des plus petits, et que certains nécessitent une explosion pour mourir. Fort heureusement, certains niveaux nous donnent la possibilité d’utiliser des pouvoirs, tels que, le slow-motion pour ralentir le temps, ou une onde de choc dévastatrice, ce qui permet de renouveler un gameplay qui en a grand besoin pour casser la répétitivité du soft. Cependant, le titre n’est pas exempt de bugs, loin de là.

En effet, durant nos sessions nous avons été confrontés à plusieurs bugs plutôt frustrants, nous obligeant à recommencer plusieurs fois le même niveau en boucle. On a par exemple eu le droit à notre arsenal qui disparaît soudainement, ce qui est problématique pour se battre et terminer la mission. Ensuite, l’onde de choc qui ne fait pas de dégâts par moments, les mécanismes qui ont du mal à s’enclencher, notamment les leviers, ou certains sauts qui se déclenchent mais s’annulent subitement, nous faisant ainsi tomber dans le vide. Et enfin si on veut tirer sur la corde, les menus ne sont pas très clairs, surtout au début où on a énormément d’informations en même temps à digérer.