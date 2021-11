Warcry Challenges : Un nouveau trailer qui dépote et une date pour son kickstarter

Warcry Challenges, mélangeant astucieusement DOOM et Super Meat Boy, s’est aussi illustré dans notre AG French Direct avec ce nouveau trailer qui déchire, tout en dévoilant sa date pour son Kickstarter.

DOOM qui rencontre Super Meat Boy voire Trackmania, ce n’est pas banal

DOOM a influencé beaucoup de FPS et Warcry Challenges en fait partie. Dévoilé brièvement pendant l’E3 2021, le FPS développé par Dream Powered Games s’exhibe à nouveau. Dans son mélange entre DOOM, Super Meat Boy et Trackmania, Warcry Challenges est un FPS qui se basera sur votre skill, et où sauter vous fera prendre de la vitesse afin d’éliminer avec style les divers ennemis et d’éviter les nombreux pièges.

Le soft vous mettra à disposition des pouvoirs comme le slow motion ou encore une onde de choc dévastatrice afin de dézinguer les créatures démoniaques se dressant sur votre chemin. Warcry Challenges se dotera en sus de pas moins de 180 niveaux aussi frénétiques les uns que les autres entre démons à zigouiller, pièges à éviter et des plateformes à ne pas louper.

Une bêta fermée sera aussi de la partie, et vous pouvez tenter obtenir des clés pour cette dernière via le discord ou le twitter du studio. Qui plus est, un Kickstarter pointera le bout de son nez d’ici le 28 novembre prochain.

Mais en dehors de son Kickstarter, sachez que Warcry Challenges est prévu pour février prochain en accès anticipé via Steam. La sortie finale se fera durant l’été 2022.