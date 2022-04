Warstride Challenges : Le FPS édité par Focus Entertainment entrera en accès anticipé le 19 avril

Vous le connaissiez peut-être sous le nom de Warcry Challenges, mais le jeu de Dream Powered Games se nomme désormais Warstride Challenges, fort d’une nouvelle identité au sein du catalogue de Focus Entertainment sous le label Indies Series de l’éditeur. Le titre avait fait une apparition lors de notre dernier AG French Direct (sous son ancien nom) afin de lancer son Kickstarter, et il est désormais prêt pour sortir tout prochainement en accès anticipé.

Le Fast-FPS débarque en accès anticipé

Ce shooter décrit comme un die and retry frénétique, qui devrait plaire à la scène du speed run, nous dévoile donc aujourd’hui un nouveau teaser qui vient surtout nous informer que Warstride Challenges sera disponible en accès anticipé le 19 avril prochain sur Steam.

Yves Le Yaouanq, Chief Content Officer de Focus Entertainment, a exprimé son enthousiasme à propos de cette nouvelle entrée dans le catalogue de l’éditeur :

« Warstride propose un véritable défi, au très fort potentiel de rejouabilité : difficile mais motivant, permettant aux joueur·euses de progresser, se comparer et partager leurs évolutions avec d’autres, le jeu sublime le fameux « facile à apprendre et difficile à maîtriser » et renouvelle le FPS rapide, avec des traversées rythmées et dynamiques, et un level design exigeant. Proposer des mélanges originaux de gameplay, soutenus et renouvelés par du Live et des options de modding, accompagner une équipe pour grandir ensemble au travers d’un projet unique et innovant : on est ici au cœur de la vision éditoriale que nous souhaitons défendre et étendre à Focus. »

Pendant sa période d’accès anticipé, le jeu devrait donc recevoir de multiples mises à jour jusqu’à sa sortie complète. Rendez-vous donc le 19 avril pour découvrir Warstride Challenges sur Steam.