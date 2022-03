Aperçu Soundfall – Le jeu d’action rythmique qui risque de vous mettre le rythme dans la peau

Dans la famille des jeux d’action rythmiques, nous aurons très bientôt un certain Soundfall. Le titre est développé par Drastic Games, un studio fondé par des anciens d’Epic Games. Autrement dit, des développeurs qui ont déjà bossé sur des titres comme Gears of War, le regretté Paragon ou encore Fortnite.

Forcément à partir là, et avec l’équipe séduisante derrière, Soundfall pourrait se révéler être une petite perle vidéoludique. Et qu’on se le dise oui, en prévision de sa sortie prochaine, Soundfall risque bien de nous mettre le rythme dans la peau avec son charmant mélange.

Conditions de l’aperçu : Dans un premier temps, nous avons assisté à une présentation d’un peu plus de 20 minutes en compagnie des développeurs. Par la suite, nous avons longuement joué à la démo fournie par les développeurs durant deux heures environ, et principalement à la manette. Cela nous a permis notamment de parcourir le premier monde, de découvrir la première héroïne jouable du soft, et de faire du mode jeu libre avec les soundtracks proposées dans le jeu. Le soft a été testé sur PC avec 16 Go de RAM, une GTX 1070, et un i5 cadencé à 3.8 Ghz.

Symphonia, l’endroit où la musique ne manque pas

Le monde de Symphonia est bel et bien l’univers dans lequel plongera Mélodie, une jeune fille qui sera aspirée dans ce dernier après avoir mis son casque de musique. On y apprend que notre jeune héroïne devra combattre les discordians, semant le trouble dans ce milieu purement musical. On ne sait pas encore la teneur de la narration dans son ensemble, mais cela devrait on se doute servir de prétexte, sans aller plus loin. Mais ne soyons pas non plus mauvaise langue, et attendons de voir le résultat final.

Néanmoins, l’univers de Symphonia semble prometteur sur la direction artistique. Les décors assez colorés nous ont parus pour le moins assez accrocheurs à parcourir et toute l’énergie musicale bienveillante nous donne envie de continuer. D’ailleurs, sachez que le soft proposera pas moins de 10 environnements différents dont un sous l’eau, pendant l’hiver et même auprès d’un volcan. Tout cela parait ainsi prometteur mais restons mesuré car pour l’heure, le premier monde paraissait relativement générique du point de vue de l’esthétique.

Il faudra voir tout cela d’ici la sortie officielle de Soundfall, prévue pour ce printemps. Pour le reste, en matière d’informations, notez que le soft s’offrira 5 personnages jouables. Ceux-ci devraient bénéficier de leur propre habileté et d’un feeling plus ou moins différent sur le corps à corps. Chose une fois encore à vérifier, étant donné que nous avons pu avoir en main que le gameplay avec Mélodie. En somme, l’idée d’avoir des héros aux compétences différentes est intéressante, mais il reste à voir si Mélodie, Jaxon, Lydia, Brite et Ky, seront complémentaires dans la jouabilité.

Dans les autres fonctionnalités très alléchantes, sachez qu’il y aura de la coopération, et de l’importation de chansons. Pour le premier point oui, vous pourrez jouer jusqu’à 4 joueurs en coopération en ligne ou en local, ce qui signifie que vous aurez bel et bien de la coopération sur le canapé. Cela donne l’eau à la bouche, même si le gameplay montré par les développeurs paraissait être un joyeux bordel trop prononcé. On espère que cette impression s’estompera en s’y essayant le jour de sa sortie.

En dehors de ça, il y a cette histoire d’importation de chansons. Outre le mode histoire, un mode jeu libre avec plus de 100 chansons à effectuer sera de la partie. Bien évidemment, il sera aussi possible d’importer vos propres chansons via votre PC. Une très bonne idée pour avoir une expérience personnalisée, mais que seul les joueurs PC pourront bénéficier. Autrement dit, cela laisse les gamers consoles sur le carreau…

Rythme et action, le mariage parfait ?

Après avoir fait le point sur de nombreuses features dont certaines nous laissent sceptique, sachez en revanche que le gameplay de Soundfall risque d’être clairement un pur bonheur. Pour faire simple, le titre allie de manière rusée de l’action en twin stick shooter et du jeu de rythme. En d’autres termes et en fonction de l’arme, vous devrez automatiquement appuyer sur la touche avec le bon tempo affiché tout en bas au centre de l’écran pour faire des dégâts sur vos adversaires, et éviter de faire surchauffer vos armes si vous vous ratez.

On notera au passage que chaque arme disposera d’un tempo différent, et avec une tracklist pour l’heure équilibrée, de qualité et donnant justement lieu à des rythmes radicalement différents, pour notre bon plaisir. Qu’on se le dise, le mariage des deux genres fonctionne super bien dès les premiers instants, mais on regrette que la compétence ultime de notre personnage ne respecte pas forcément le tempo. Toutefois, le gameplay se prend instantanément en main, et le plaisir d’éliminer nos ennemis en rythme que ce soit avec nos armes ou au corps à corps est palpable. C’est plein de bonnes promesses, d’autant que la lisibilité de l’action est en définitive bien gérée, au moins en solo.

Soundfall aura aussi son loot en pagaille. En tuant avec brio vos adversaires ou en finissant le niveau sans faire trop d’erreur de tempo, vous gagnerez un rang qui vous donnera un loot plus ou moins intéressant. Tout est d’ailleurs généré procéduralement, et le système nous a paru pour le moins cohérent. Cela donne lieu à un aspect RPG avec des armes classées par couleur, et un système de levelling vous permettant d’acheter des armes, via une boutique en fonction de votre niveau et via de l’or.

Honnêtement, Soundfall apporte là un système de jeu assez complet avec une progression par monde. En l’occurrence, le premier monde était disponible sur la démo, et se parcourrait principalement sur une map. Il était tout à fait possible d’effectuer également des missions secondaires sur cette dernière, et de rejouer les précédentes missions pour améliorer le score. Une progression en somme basique mais suffisamment efficace comme le mode jeu libre, qui permet de faire différentes chansons sur différents environnements.