Plus de six ans après la sortie du très populaire Rainbow Six Siege, Ubisoft s’apprête à sortir un spin-off sur sa poule aux œufs d’or. Naissant tout droit d’un mode de jeu temporaire de Siege, et ayant bénéficié d’un petit renommage ainsi que d’une baisse de prix en cours de route, Rainbow Six Extraction se lance dans notre contrée le 20 janvier 2022. Extraction se prépare à mettre les pieds dans la jungle des jeux en coopération à base de survie et de massacre de zombies, ou d’être venant tout droit d’une autre planète. Ubisoft a peut-être conscience du pari risqué de faire évoluer ce genre depuis qu’un certain Left 4 Dead a donné un coup de pied dans la fourmilière.

Conditions d’aperçu : Nous avons pu jouer pendant quatre heures à Rainbow Six Extraction sur PC lors d’un événement organisé par Ubisoft.

Rainbow Six Extraction Deluxe Ps5 - Acheter sur Amazon RAINBOW SIX EXTRACTION DELUXE PS5; DIRIGEZ LES AGENTS D'ÉLITE DE RAINBOW SIX EN COOP OU EN SOLO

Une pandémie exclusive aux USA

Rainbow Six Extraction nous met dans la peau d’un des 18 opérateurs ayant pour seul et unique but, d’éradiquer la menace extraterrestre qui a provoqué une pandémie sur tout le globe. Cependant, même si on a bel et bien affaire à une pandémie mondiale, on ne sauve que les USA. En effet, durant notre session de jeu, nous avons eu l’opportunité de se plonger dans trois zones se déroulant toutes aux Etats-Unis avec des régions comme New-York et l’Alaska.

Il faudra voir à la sortie du soft, si la quatrième région se situera elle aussi aux Etats-Unis ou non. Mais au vu de l’image de présentation de cette dernière où on y voit un cactus avec comme inscription, Motel, et l’aide de quelques recherches, il y a fort à parier que nous partirons à la source du mal dans les terres arides du Nouveau-Mexique. Dans le futur, on espère que Ubisoft nous emmènera sur d’autres continents pour ne pas rester cloisonné dans le même environnement.

En ce qui concerne les opérateurs, on retrouve une bonne partie des agents présents dans le catalogue de Rainbow Six Siege qui sont venus avec leur compétence respective. Chaque opérateur peut monter en niveau et ainsi obtenir des améliorations de compétences ou des cosmétiques. Pour le moment nous ne savons pas si c’est le seul moyen d’obtenir ces fameux skins pour nos personnages, ou si une boutique verra le jour, mais on a une petite idée derrière la tête. Ensuite, nous avons également un niveau de joueur qui augmente de la même manière que celui des opérateurs, en jouant des parties. Celui-ci nous permet notamment d’obtenir divers avantages et d’avoir accès à une sorte d’arbre de compétences qui nous permet de débloquer de nouveaux gadgets fort intéressants.

Au niveau du roster d’ennemi, aux premiers abords celui-ci semble être plutôt bien garni. Les archéens, la menace extraterrestre, se divisent en plusieurs catégories d’adversaires, nous demandant une certaine adaptation devant chaque ennemi afin d’en venir à bout. Alors, on est loin de la liste iconique des monstres présents dans un Left 4 Dead, mais on a su noter quelques idées intéressantes. Par exemple, certains archéens vont se camoufler dans le sol pour surgir derrière nous, d’autres vont invoquer des monstres, de quoi relever le challenge, et des petites boules organiques vont se coller sur nous, et pour les enlever il faut qu’un gentil allié vienne nous donner des magnifiques coups de crosse.

Un gameplay qui porte bien son nom

Les missions de ce Rainbow Six Extraction se construisent autour de trois objectifs différents à accomplir ou non. En effet, la particularité intéressante de Extraction est le fait de pouvoir, comme le nom l’indique, s’extraire à n’importe quel moment de la partie afin de mettre fin à la mission si nous sommes en danger de mort. Si nous avons affaire à des objectifs variés allant d’extraire une cible VIP, à exterminer tous les nids aliens de la zone, il peut arriver que certaines parties se ressemblent et que d’autres soient totalement différentes. C’est un couteau à double tranchant qu’à choisi Ubisoft car ici, on ne choisit pas directement la mission exacte que l’on veut faire, mais plutôt une ville qui nous emmène dans une zone aléatoire avec des objectifs sélectionnés au hasard.

De fait, nous pouvons tomber deux fois de suite sur la même zone avec les mêmes buts que la partie précédente. Il faudra donc voir à la sortie du titre si cela est récurrent ou non car sinon cela risque de jouer un rôle majeur du côté de la redondance, et pour ce type de jeu c’est à éviter le plus possible. Quand la partie se termine, notre opérateur garde en considération son nombre de points de vie qu’il avait au moment de l’extraction. Le seul moyen de soigner son opérateur est de gagner de l’expérience en jouant des parties avec d’autres agents. Une mécanique très intéressante qui permet aux joueurs et aux joueuses de faire varier les plaisirs en ne restant pas fixé sur un seul personnage.

Rainbow Six Extraction Deluxe (Playstation 4) - Acheter sur Amazon RAINBOW SIX EXTRACTION DELUXE PS4; DIRIGEZ LES AGENTS D'ÉLITE DE RAINBOW SIX EN COOP OU EN SOLO

À savoir que, si un agent est K.O sur le champ de bataille, il faut qu’une âme charitable récupère son corps pour l’extraire sinon il est considéré comme mort pour les prochaines missions, et il est donc impossible de le choisir lors de la sélection des opérateurs. Cependant, il y a bel et bien un moyen de récupérer notre personnage fétiche. En effet, en retournant sur la carte où il est tombé au combat, un objectif se déclenche où il faut tout mettre en œuvre pour le sauver d’un cocon et l’extraire. Si nous n’arrivons pas à le sauver, il revient tout de même dans le groupe mais il perd 30% d’expérience, ce qui donne de la frustration mais qui accentue le challenge.

Par ailleurs, en termes de frustration il y a un point noir de ce côté-là car, si nous tombons au combat au début de la mission, on ne peut pas revenir sur le terrain. En effet, il n’y a pas de mécanique où le joueur et la joueuse reviennent dans la partie entre deux objectifs à la manière, encore une fois, d’un Left 4 Dead. De fait, on passera le reste de la partie en tant que spectateur jusqu’à ce que le reste de notre escouade termine la mission, s’extrait, ou meurt.