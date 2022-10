Bandai Namco vient de mettre la main sur le studio Limbic Entertainment (Park Beyond)

L’année de la consolidation dans l’industrie se poursuit et cela ne concerne pas que les plus gros acteurs de ce marché, même s’il est tout de même ici question de Bandai Namco. L’éditeur japonais a lui aussi décidé de sortir le chéquier afin de s’offrir une acquisition qui passera sans doute un peu plus inaperçue que d’autres, mais qui lui permet de consolider ses forces en Europe, puisqu’il vient de racheter des parts de Limbic Entertainment pour en devenir l’actionnaire majoritaire.

Park Beyond n’est que le début de cette entente

Dit comme cela, le nom de ce studio allemand ne vous dit sans doute pas grand chose, mais vous pouvez noter que Limbic Entertainment est derrière le prochain jeu de simulation Park Beyond, qui est justement édité par Bandai Namco.

Il faut croire que cette collaboration entre les deux entités a été fructueuse en coulisses, et Bandai Namco souhaite continuer à donner plus de moyens au studio afin qu’il devienne « une nouvelle référence dans les jeux de stratégie et de simulation ». Visiblement, ce partenariat va permettre à l’éditeur et au studio de travailler sur des nouvelles licences, en permettant à Limbic Entertainment de disposer de plus de ressources pour accomplir cela.

Park Beyond sortira en 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.