Aperçu Neva – Premier coup d’œil sur cette amitié profonde qui souhaite triompher des ténèbres

Conditions d’aperçu : Nous avons pu nous essayer à Neva le temps d’une démo présentée pendant le Summer Game Fest. D’une durée d’environ 45 minutes, cette démo nous laissait apercevoir le premier chapitre de l’aventure narrative, le tout sur PC via Steam. Cet aperçu spoile légèrement le postulat de l’histoire nécessaire à la compréhension de la suite des événements.

Le meilleur ami de l’Homme ?

Le jeu étant resté très mystérieux depuis son annonce l’an passé, il s’était dévoilé lors d’une séquence de gameplay pendant le Summer Game Fest de cette année. Le premier chapitre de l’aventure nous a permis d’apercevoir les fondations de la relation entre l’héroïne, Alba, et son compagnon, le loup Neva.

Contraints l’un et l’autre à se soutenir mutuellement suite à la perte de la mère de Neva dans d’affreux événements. Opposés aux ténèbres dans leur forme la plus sombre, Neva et Alba vont parcourir de vastes espaces dans l’optique de trouver un nouveau havre de paix. Une épopée qui devrait leur permettre de grandir, changer mais aussi s’affirmer, dans le fil merveilleux qu’est la vie dans sa globalité.

L’occasion de découvrir les premiers écueils de notre duo singulier, alors qu’Alba doit constamment encourager et rassurer le petit louveteau en manque d’amour. À mesure que les deux compères s’aventurent dans une forêt de plus en plus sombre, de mystérieuses mains noires surgissent du sol, apeurant une nouvelle fois notre petit loup. Armée de son épée tranchante, Alba triomphera des ténèbres et pourra à nouveau appeler son compagnon pour poursuivre la route.

Parfois, des affrontements plus relevés demanderont de jouer sur deux tableaux à la fois : combattre les ennemis cette fois plus retors, et surveiller les ténèbres s’emparant de Neva avant que le loup ne s’évapore dans ceux-ci et ne provoque un game over. Pour vous permettre d’échapper à cette mort irrémédiable, vous disposez d’une barre de vie de trois fragments, ne laissant que peu de place à l’erreur.

Chaque coup correctement porté remplit un des 6 quartiers d’une fleur de vie, rendant un fragment au bout d’un enchaînement de 6 coups placés sans être touché. Une mécanique intéressante qui poussera à l’observation des faits et gestes de vos ennemis aux patterns parfois surprenants, mais aussi à l’action pour raviver sa santé. Rassurez-vous, à de multiples endroits, vous parviendrez à des sanctuaires vous redonnant toute votre vie.

Les ténèbres pour seule issue

À ce stade de l’aventure, Neva ne dispose pas de particularités remarquables, mais nous sommes persuadés que cela ne restera pas ainsi éternellement. Bien que l’ensemble fasse irrémédiablement penser à un autre jeu du genre, Planet of Lana, Neva se différencie par son appétence aux combats d’un côté et sa patte artistique remarquable de l’autre.

Reconnaissable à vue d’œil pour les connaisseurs de Gris, le monde de Neva demeure là aussi cohérent, assez coloré par moments, pour redevenir aussi sombre que les ténèbres menaçant notre duo, dans un méli-mélo artistique de toute beauté. Espérons que le jeu garde le même standing sur toute sa durée, mais nous n’avons que peu de doutes.

L’autre aspect capital étant en relation avec les combats, nous espérons là aussi que le jeu saura se renouveler en donnant davantage de capacités à Alba mais surtout en conférant à Neva un rôle d’autant plus dynamique et principal que simple exécutant comme pouvait l’être Mui dans Planet of Lana par exemple. La démo s’est d’ailleurs terminée par un combat de boss, où apprendre les patterns nous a permis de nous en sortir sans trop de heurts et avec l’intervention (scriptée) de Neva venu porter le coup de grâce.

Le reste de l’aventure devrait être porté par des phases de plateforme que l’on espère davantage tarabiscotées par la suite, d’autant plus que quelques énigmes environnementales sont venues ponctuer le tout. De bon augure pour la suite, grâce notamment aux mouvements assez dynamiques d’Alba assortis de double-saut, roulade et autre dash.

Ce premier contact avec Neva fut très rassurant, bien que l’inquiétude était assez mesurée autour de la proposition faite par Nomada Studio après leur fantastique Gris. Alliant plateforme, combat et narration, Neva met en avant l’évolution de l’être humain (et de son pendant animalier) à travers une fable fantastique tout à fait intrigante. Reste tout de même à être prudent quant à la qualité du produit fini prévu pour cette année, le jeu ne disposant toujours pas de date de sortie définitive.