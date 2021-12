Aperçu Myth of Empires : Un jeu de survie à fort potentiel

Le nouveau jeu de survie, Myth of Empires, est sorti en early acces le 18 novembre dernier sur PC. Le titre, qui a bénéficié de nombreuses bêtas, se lance dans la jungle peuplée de mastodontes en termes de jeux de survie. Alors que d’autres titres se sont également lancés dans l’aventure mais ont finalement coulé en cours de navigation, est-ce que Myth of Empires arrivera à sortir la tête de l’eau et à se démarquer de la concurrence pour perdurer dans le temps ?

Conditions d’aperçu : Le jeu a été testé à partir d’une version envoyée par l’éditeur, le tout en qualité élevée sur PC avec une RTX 3060, un i5 11300h et 16 Go de RAM.

Les prémices d’un empire

Myth of Empires est un jeu de survie qui nous place en plein cœur de la Chine antique où l’objectif est de bâtir notre propre empire en partant de zéro, et ainsi nous faire un nom par tous les moyens possibles dans ce monde hostile à la guerre.

Pour ce faire, nous devons tout d’abord choisir sur quel type de serveur nous voulons commencer notre aventure. Les serveurs PVP sont recommandés pour les joueurs et joueuses qui veulent se lancer dans des guerres sans fin contre d’autres personnes, tandis que les serveurs PVE sont recommandés pour celles et ceux qui veulent juste prendre du bon temps sans avoir la frustration de ne plus avoir d’empire du jour au lendemain.

Une fois le serveur choisi, nous avons plus qu’à faire un petit tour sur la création de notre personnage qui s’avère plutôt bien complet. En effet, on a beaucoup d’éléments de personnalisation pour faire un humain à notre image. On peut lui changer sa morphologie, sa coupe de cheveux, et pourquoi pas lui ajouter des tatouages que nous pouvons mettre sur absolument tous les membres du corps. La personnalisation du personnage n’est qu’une infime partie de ce que propose le titre en termes de possibilités.

Un gameplay complexe et lent

Dans absolument tous les jeux de survie, le premier réflexe à avoir est de construire notre petite demeure pour stocker nos ressources, le tout en faisant très attention à sa nourriture pour ne pas mourir de faim. Heureusement pour nous, Myth of Empires ne nous demande pas de gérer notre consommation d’eau comme cela peut être le cas dans un ARK: Survival Evolved.

Pour construire notre premier foyer nous avons forcément besoin d’outils pour récupérer certaines ressources essentielles à la construction de la maison. Cependant, pour avoir ces fameux outils il faut passer par la case, patience, puisque les crafts sont plutôt long à se fabriquer. En effet, les petites fabrications, comme les outils, il faut compter plusieurs dizaines de secondes, mais en ce qui concerne les plus grosses il faut envisager plusieurs minutes de crafting.

En soit, le gameplay dans sa globalité est lent et on le remarque très vite car, notre personnage avance à deux à l’heure et les animations sont rigides en plus de mettre du temps à se déclencher. On ajoute à cela une optimisation un peu aux fraises, avec des chutes de FPS accompagnées de petits freezes sur une 3060 alors que le DLSS est activé en mode performance. Ceci dit, cela est toujours mieux optimisé que ARK à sa sortie.

Par contre, le seul élément de gameplay qui n’est pas lent c’est bien la destruction de nos constructions. En effet, nos structures se détériorent très rapidement et le seul moyen de stopper cela est de poser un petit drapeau à notre base qui protège nos habitations dans un certain périmètre. Cependant, celui-ci se détruit au bout de deux jours IRL et si nous oublions de nous connecter pour en replacer un autre, on aura le malheur de voir certains murs manquant à notre belle petite maisonnette.

Cela dit, il existe bel et bien un moyen de protéger nos structures beaucoup plus longtemps, mais le chemin à emprunter est très long car nous avons besoin d’un totem se trouvant dans l’arbre de compétences de la guilde, qui est fastidieux à augmenter si on est tout seul. En parlant d’arbres de compétences, il y en a plusieurs et ils ne sont tous pas très clairs au début de notre aventure, en plus d’avoir quelques problèmes de traduction. On retrouve également les mêmes soucis dans les quêtes qui nous servent de tutoriel.

Des possibilités infinies

La plus grande force de ce Myth of Empires repose sur les nombreuses possibilités que nous serons amenés à rencontrer lors de notre périple. Si, comme dans tous les jeux de survie en monde ouvert on a la capacité de construire de nombreuses bâtisses qui ont chacune une fonction qui leur est propre, ici, on a également la possibilité d’apprivoiser des animaux, mais aussi des PNJ à l’instar de Conan Exiles.

Ainsi, on peut apprivoiser des chevaux pour parcourir de grandes distances plus facilement, par contre la manière de faire et un peu laborieuse, il faut jeter de la nourriture devant le cheval, s’approcher tout doucement et grimper sur son dos. Ensuite, le cheval se mettra à s’énerver et à se déplacer tout seul, quitte à foncer dans des murs ou carrément dans l’eau, jusqu’à ce qu’il soit notre. On a également la possibilité de faire des élevages de renards ou de lapins pour les plus téméraires d’entre nous.

En ce qui concerne les PNJ, on les trouve très facilement sur cette gigantesque carte de 64km² et certains sont plus amicaux que d’autres. Nous pouvons commercer avec les plus gentils, et recruter des vagabonds que nous croiserons sur notre chemin en leur donnant les ressources qu’ils demandent. Mais on a également la possibilité de croiser des bandits qui nous attaquent à vue, et pour les recruter, il va falloir utiliser la manière forte en les assommant et en les torturant pour qu’ils deviennent plus dociles.

Et enfin, l’ingéniosité derrière tout ce processus est le fait de pouvoir assigner nos différents PNJ à différentes tâches. Certains vont surement rejoindre notre armée grandissante, tandis que d’autres seront réduits à la lourde tâche d’exclave, et devront semer les différents champs ou miner différentes ressources pour nous, leur seigneur. Cependant, il faut faire très attention à nos subalternes car ces derniers doivent êtres nourris en permanence sinon c’est la mort qui les attend.