Aperçu Dune: Spice Wars – Le retour de Shiro Games pour les amoureux des 4X

Dune: Spice Wars est le nouveau 4X de Shiro Games, le studio indépendant français derrière Evoland et Northguard. Pour rappel, 4X veut dire « eXplore, eXpand, eXploit and eXterminate » et c’est exactement ce que vous allez faire dans Dune: Spice Wars. Le jeu est encore en alpha, mais il sortira ce printemps en early access sur Steam pour permettre aux développeurs de créer la meilleur expérience possible pour le jeu final. Les diverses adaptations de l’œuvre de Frank Herbert n’étant pas parfaites, le studio est là pour renverser la tendance, et le PDG, Sébastien Vidal, en est bien conscient :

« C’est un univers auquel nous tenons énormément et des millions de fans dans le monde partagent cette forte connexion que nous avons avec le matériel source »

Et à cette occasion, les équipes de Shiro Games ont partagé quelques images de gameplay lors d’une conférence de presse organisée par Funcom, leur éditeur. Et pour le coup, on est très confiant concernant Dune: Spice Wars.

Condition d’aperçu : Nous avons pu assister à une conférence hands-off de l’éditeur en compagnie des développeurs durant laquelle un début de partie de Dune: Spice Wars était présentée.

L’Épice, la réponse à tout

Dans Dune: Spice Wars, tout est dans le nom, c’est la guerre de l’Épice. Il y aura évidemment plusieurs ressources disponibles qu’il faudra gérer comme n’importe quel jeu de gestion, mais l’épice sera la raison de votre combat et de votre présence sur Arrakis. Mais de ce qu’on a pu voir, voici les ressources disponibles :

Les Solari, la monnaie intrinsec à l’univers de Dune, qui vous permettra de commercer, d’acheter, et pleins d’autres choses possibles avec de l’argent

Le Plascrete, une ressource qui vous permettra de construire et de bâtir

L’intel, une ressource d’espionnage qui définira votre filouterie politique

L’eau, qui est définit comme une réelle ressource et qui sera primordiale pour votre survie

L’Épice, la plus importante, dont il faudra en trouver des gisements, les cultiver et les raffiner pour ensuite vendre la ressource

Et sûrement pleins d’autres dans la version finale

En tant qu’émissaire de l’empire, on vous a envoyé sur les terres d’Arrakis pour découvrir ses trésors. Mais au passage, parmi tout ce que vous gagnez, une partie sera prélevé en guise de taxe. Vous pouvez choisir en temps réel si vous vendez plus ou moins d’épice, car il est possible d’en garder pendant un moment en cas de coups durs. Par ailleurs, chaque ressource à un stock limité, à vous de l’utiliser à bon escient pour ne pas être constamment à bloque, tout en augmentant la capacité de ces stocks au fur et à mesure de la partie.

Esthétiquement ma-gni-fique

C’est vrai qu’il est facile de parler des graphismes, mais l’esthétique de Dune: Spice Wars a l’air d’être incroyablement riche. Le jeu se base sur le roman de science-fiction de Frank Herbert, qui fut la principale inspiration pour les développeurs. Les personnages importants de l’histoire originale sont aussi là, avec le baron Leto Atreides et le comte Valdimir Harkonnen.

Dune: Spice Wars fait des choix esthétiques malins pour bien séparer les deux phases du jeu : il y a deux couleurs majeures, l’orange la journée, et le bleu la nuit. Ces deux couleurs prédominantes distinguent ces deux moments l’un de l’autre, sachant que des événements propres à la journée et à la nuit sont prévus dans la version finale. Par ailleurs, le système de « brouillard de guerre », le voile qui nous empêche de voir au delà des zones connus, est lui aussi ingénieux. Il s’agit tout simplement d’une immense tempête de sable qui recule au fur et à mesure que l’on avance dans la découverte de la carte.

Les animations des soldats qui combattent, les artworks à la patte graphique particulière ou encore les musiques assez discrètes qui laissent la place au silence du désert d’Arrakis… Tout ceci rend le monde de Dune: Spice Wars organique.

Un 4X en temps réel ?

Comme tout 4X, plusieurs conditions de victoires s’offrent à vous. Vous pouvez gagner commercialement, en devenant le grand ponte du commerce de l’épice. Vous pouvez tout aussi bien écraser vos adversaires militairement, mais il est aussi possible de gagner la partie de façon politique, en vous concentrant sur votre force diplomatique, d’espionnage, et en affaiblissant l’adversaire. Par ailleurs, il y a évidemment un arbre de compétence qui dictera votre gameplay tout le long de la partie ; vous pourrez partir sur la branche intelligence, dialecte local, militaire ou composite. À voir si tout cela reste équilibré en définitive.

On joue à un 4X à la Civilization, mais en temps réel. C’est là toute l’ampleur de l’ambition de Shiro Games, qui avait déjà emprunté pas mal d’idées aux 4X dans son RTS Northguard. Ici, on fait l’inverse, on fait du 4X, mais on pioche pas mal d’idée au RTS. On se retrouve donc avec un jeu dynamique, avec des phases de combats en temps réels dont le temps s’écoule normalement. Pas de tour par tour ici. Cela rend le jeu particulièrement nerveux et sans temps morts, un des reproches qu’on peut faire aux 4X traditionnels.

Nous n’avons vu qu’une alpha du jeu, mais observer toutes ces possibilités, ces points d’intérêts avec les caravanes, les ruines, les villages à annexer, ou encore ces fameuses phases militaires qui peuvent arriver sur vous sans crier gare, Dune: Spice Wars nous force à être réellement impliqué. Ne vous attendez pas à faire autre chose en même temps. Ce qui est sûr, c’est que le dernier jeu du studio français Shiro Games semble très ambitieux, et on espère sincèrement qu’il arrivera à son but.