Dune: Spice Wars : Le 4X sortira en accès anticipé le 26 avril sur PC

Quelques semaines après avoir présenté la faction des Smugglers, Dune: Spice Wars, le jeu de stratégie en temp réel façon 4X développé par Shiro Games et édité par Funcom, a officialisé hier sur son site officiel qu’il lancera son accès anticipé à la fin du mois, le 26 avril prochain, sur PC via Steam.

Les Fremen seront de la partie

En plus de partager cette information, les développeurs ont dévoilé l’identité de la 4ème faction jouable du titre. Peuple natif d’Arrakis menant une résistance féroce contre les envahisseurs impériaux et dirigé par l’éminente planétologue Liet Kynes, les Fremen « sont particulièrement bien placés pour étendre leur zone d’influence afin de contrôler la planète. »

Toujours d’après le studio français, ils bénéficient « d’une meilleure capacité de déplacement et de survie dans le désert, d’une chance réduite d’attirer les vers des sables colossaux et d’une capacité améliorée à s’allier avec les Sietches cachés (les colonies autochtones neutres) ».

Tout comme les autres clans du jeu, les Fremen peuvent s’appuyer sur quatre conseillers/conseillères pour assurer leur survie sur la planète : le redoutable guerrier et sage dirigeant Stilgar Ben Fifrawi, la Mère Ramallo, une révérende inspirant une forte ferveur religieuse auprès de la population, Chani Kynes, la fille de Liet décrite comme « une femme audacieuse et charismatique » à l’esprit « brillant et intuitif », et le combattant renommé et spécialiste de la guérilla dans le désert Otheym.

Côté unités militaires, cette faction peut compter sur ses Guerriers, ses Infiltrés, ses Escarmoucheurs, ses Fedaykins et ses caravanes Kulon pour faire valoir leur expertise dans les tactiques furtives et « se réapprovisionner moins souvent et plus loin de chez eux ». Ils peuvent aussi « résister plus longtemps à une force supérieure » ainsi qu’user d’une capacité légendaire leur permettant de chevaucher des vers de sable.

Rendez-vous dans environ trois semaines pour découvrir ce que nous réserve l’accès anticipé de Dune: Spice Wars. Notez que la société norvégienne Funcom a également profité de l’occasion pour annoncer qu’un « jeu de survie multijoueur en monde ouvert dans l’univers de Dune » était en préparation et indiquer qu’elle « possède les droits exclusifs de développement et d’édition de jeux Dune sur PC et consoles. »