Dune: Spice Wars : Le 4X en temps réel de Shiro Games et de Funcom sortira de son accès anticipé le 14 septembre

Plus qu’une semaine avant la 1.0

En plus de partager cette information dans une FAQ publiée plus tôt dans la matinée sur Steam, les développeurs ont profité de l’occasion pour faire rapidement le tour du contenu qui sera présent au lancement. Outre les correctifs et équilibrages qui ont déjà été ou doivent encore être intégrés à l’expérience de jeu, le titre nous proposera de prendre le contrôle de six factions différentes : la Maison Atréides, la Maison Harkonnen, la Maison Corrino, la Maison Ecaz, les Smugglers et les Fremen.

Côté modes de jeu, celui disponible depuis le début de l’accès anticipé sera toujours de la partie. Il sera accompagné d’un mode Conquête, entièrement solo lui aussi et mettant en scène les quatre Maisons mentionnées précédemment dans des missions scénarisées uniques, ainsi que d’un mode multijoueur jouable jusqu’à quatre en ligne (1v1, 2v2 et Free For All).

Enfin, voici les configurations requises définitives pour pouvoir profiter de cette adaptation du célèbre univers SF de l’écrivain américain Frank Herbert sur PC :

Configuration minimale

Processeur : Intel Core i5 (2.5 GHz) ou équivalent

Mémoire vive : 4 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1050 ou équivalent

4 Go d’espace disque nécessaire

Configuration recommandée

Processeur : AMD Ryzen 7 (3.0 GHz) ou équivalent

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1080 ou équivalent

8 Go d’espace disque nécessaire

Rendez-vous la semaine prochaine pour le lancement de la version 1.0 de Dune: Spice Wars.