Conan Chop Chop est repoussé au deuxième trimestre 2020

Conan Chop Chop, qui était initialement prévu pour le 25 février prochain, est finalement repoussé à une date ultérieure encore inconnue. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il sortira au deuxième trimestre de cette année.

L’éditeur Funcom a justifié ce report en précisant que les développeurs de chez Mighty Kingdom ont encore besoin de temps pour peaufiner le titre.

« Come on come on chop chop ! »

Conan Chop Chop est un mélange entre le beat them all et rogue lite dans l’univers du célèbre barbare. Nous avons pu y jouer pendant près de quatre heures il y a quelques temps, et il se révèle assez fun, en particulier à plusieurs. En effet, le soft pourra être joué en coopération jusqu’à quatre.

Sachez qu’il sera disponible sur PC, PS4, Xbox One, Switch et PC.