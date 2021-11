Aperçu Blooming Business Casino – Jackpot ?

A l’occasion de son passage dans l’AG French Direct, nous vous proposons un premier Aperçu de Blooming Business : Casino, un jeu de gestion et de simulation où vous pourrez gérer votre propre établissement consacré aux jeux d’argent.

Casino Royale Canin

Il faut tout d’abord préciser que nous avons pu avoir accès à une courte démo qui nous a présenté les grandes lignes du jeu. Il se peut donc que nos réflexions soient caducs une fois que l’on aura une version plus avancée. Blooming Business : Casino peut tout de même se targuer d’offrir une expérience sortant des sentiers battus. Même si le jeu vidéo, nous propose un tas d’activités dans l’univers de la simulation, celui du casino n’a pas vraiment été exploré. En revanche, il va sans dire que le net et le marché mobile pullulent de jeux « casino » où l’on dépense de l’argent réel.

Dans Blooming Business : Casino, vous n’êtes pas un joueur de craps ou de blackjack mais un gérant qui va devoir faire prospérer son casino en attirant et en plumant un maximum de clients. Le style graphique permet d’ailleurs de se distancer de ce monde à part du jeu avec quelque chose d’à la fois mignon et rétro. En effet, tous les personnages sont des animaux anthropomorphes donnant un petit côté Animal Crossing à l’ambiance, mais celle qui règne est celle des années 50 puisque le titre s’inspire directement du boom des casinos à Las Vegas. C’est pour cela que, parmi la clientèle animalière, on retrouve des mineurs ou encore des mafieux à la Capone.

Avant d’appâter les portefeuilles sur pattes, nous devons nous familiariser avec les mécaniques de base, à savoir : la disposition d’espaces avant d’y poser des objets correspondants, le recrutement d’employés et enfin la gestion pure de votre établissement. En bref, on vous explique que pour attirer du monde, il vous faut des installations particulières. Certaines sont indispensables comme les toilettes ou les bars (même si l’on se retrouve souvent avec une notification d’un client ayant besoin d’aller aux toilettes alors qu’il y une dizaine de cabinets inoccupés), et d’autres seront évidemment les attractions permettant à vos visiteurs de dépenser avec la fièvre du jeu.

Le tutoriel nous explique assez bien comment prendre le tout en main tout en nous assignant de petites missions pour monter en gamme progressivement. Car la gestion peut rapidement devenir chaotique lorsque l’on avance bien. Pour autant les mécaniques sont assez simples, on assigne des zones prédéfinies pour ensuite poser les installations correspondantes. Un sol destiné aux jeux de cartes où l’on installe des tables de blackjack par exemple. La prise en main est intuitive même si cela demande une visualisation de l’espace parfois compliquée. Heureusement, il est tout aussi simple de remodeler nos manipulations.

Une martingale à trouver

Le principe est assez simple lorsque l’on suit les missions, comme attirer des mineurs en installant un tas de machines à sous et en mettant à disposition des bières pas trop chères, toutefois il faudra voir jusqu’où ira la profondeur du titre et comment elle sera exécutée via le gameplay. Difficile de bien jauger avec cette courte démo, mais l’on remarque que Blooming Business est loin d’être simpliste. La gestion n’est pas figée puisque vous pouvez très bien engranger le plus de profit de possible ou bien privilégier la satisfaction des clients même si un équilibre semble être évidemment nécessaire à un certain niveau.

On remarque des détails intéressants comme avec les gens que l’on recrute qui disposent de traits (fêtard, mathématicien, tricheur…) et qui semblent avoir une incidence sur leur efficacité dans le travail. Dans le cadre purement économique, vous pouvez modifier les prix des consommations d’alcool ou encore les mises de départs des machines ou des tables. Ces ajustements ont des conséquences sur le comportement des joueurs qui pourront être agacés en échange d’une meilleure rentabilité. Concrètement, comme un vrai business, votre regard devra se porter à la fois sur vos dépenses, vos revenus, la satisfaction de vos clients et la réputation de votre casino. Jouer avec cet équilibre pour plumer un maximum de gens est évidemment un des plaisirs que l’on prend alors que l’on élabore nos stratégies ultra capitalistes.

La tâche se complexifie à mesure que vous augmentez la surface afin de répondre à la demande. Cela se traduit par la création de nouveaux étages où il faudra des concierges pour le nettoyage, des toilettes, des bars, etc. Cela veut dire plus d’argent à dépenser, et très souvent il s’agit de claquer de grosses sommes en très peu de temps. Blooming Business : Casino va sans nul doute offrir un certain challenge pour les Rain Man de la gestion. Le soft propose un peu de coquetterie avec énormément de décorations aux thèmes variés (qui ont également un effet sur le bien être des gens présents). De manière globale, la boutique propose de nouvelles machines, de nouvelles décorations, et de nouveaux jeux à mesure que l’on progresse.

Des événements aléatoires viennent également ponctuer la progression, des scénarios où l’on devra faire des choix comme celui de vider les poches d’un gros joueur ou bien de l’écarter pour éviter qu’il ne s’accapare l’attention de vos croupiers.