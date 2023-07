Test Blooming Business: Casino – Un jeu de gestion original mais oubliable

Développé par le studio Homo Ludens, Blooming Business: Casino est récemment sorti sur PC (Steam) au prix moyen de 24.99€. Ce jeu vous met dans la peau d’un gérant chargé de construire et développer un casino dans une ambiance rappelant fortement Las Vegas des années 50, mais avec des animaux en tant qu’employés et clients.

Blooming Business: Casino est donc un jeu de gestion de type bac à sable, où le joueur ou la joueuse doit construire et gérer son propre casino pendant plusieurs dizaines d’heures. Cependant, dans ce genre de jeu vidéo, la redondance peut rapidement s’installer si le titre ne parvient pas à apporter une certaine variété et malheureusement, Blooming Business: Casino ne parvient pas à relever ce défi.

Conditions de Test : Nous avons joué au jeu à partir d’une version envoyée par l’éditeur pendant une quinzaine d’heures afin de parcourir toutes les possibilités offertes.

Une campagne anecdotique

Blooming Business: Casino possède un tutoriel, ou plutôt une campagne, qui s’étale sur onze niveaux à l’ambiance charmante qui se terminent en moins de trois heures et qui ne servent qu’à nous apprendre les ficelles du métier de gérant de Casino. En effet, chaque niveau possède un design de casino différent et des objectifs qui varient, tout du moins dans les grandes lignes, car nous construisons toujours un établissement qui a, quoi qu’il arrive, pour but ultime d’être le plus rentable et le plus attrayant possible.

Le tout, en ayant une totale gestion sur la consommation des clients, leurs envies pressentes de se rendre aux toilettes entre deux parties de blackjack, la fatigue des employés qui peuvent partir en pause à tout moment, et bien évidemment on doit s’occuper le bon fonctionnement des machines à sous.

En réalité, le seul élément qui diffère entre chaque niveau est le VIP qui nous supervise et que l’on doit satisfaire. Dans Blooming Business: Casino, il y a des clients spéciaux qui ont des goûts et des envies différents. Il y a au total cinq VIP avec des attributs et des capacités différents. Parmi eux, on retrouve un guépard amateur de cocktails Old Fashioned, capable de détecter les tricheurs à sa table, ainsi qu’un ours mafieux qui aime se goinfrer d’aliments bien gras tout en jouant sur des machines de science-fiction. Une fois satisfait, il lance même une pluie de jetons sur les clients alentour.

Une gestion simpliste et accessible…

Le mode dans lequel nous passons le plus de temps est le célèbre Bac à sable. Dans ce mode, deux choix s’offrent à au joueur et à la joueuse. Premièrement, commencer avec tous les objets et points de compétences débloqués dans le mode créatif, et deuxièmement, partir de zéro et progresser par nous-mêmes dans l’arbre de recherche afin de débloquer progressivement les différentes machines et thèmes dans le mode sans fin.

En effet, dans Blooming Business: Casino, il existe différents styles de décorations et de machines qui s’adressent à des clientèles spécifiques, et cela inclut également la nourriture et les jeux. Par exemple, les mafieux préféreront jouer au blackjack tout en sirotant un bon cocktail Old Fashioned, tandis que les policiers opteront pour un cocktail sans alcool tout en jouant aux cartes.

C’est aux joueurs et joueuses de varier les plaisirs et les styles de leur casino pour attirer un type de client en particulier, et cela est simple à comprendre et relativement amusant souris en main. Cela dit, pour déverrouiller de nouveaux thèmes comme les machines grecques, de science-fiction, ou de luxe, il faut passer par l’arbre de recherche disponible lorsque nous construisons notre salle de recherche au sous-sol.

Sous-sol qui, par ailleurs, joue un rôle clé dans la gestion principale de votre casino, car c’est ici que vous construisez les salles pour recruter votre personnel, surveiller vos finances et gérer l’électricité afin de maintenir une alimentation électrique constante dans votre casino. En effet, plus vous avez de machines, plus votre besoin en électricité augmente, et plus les pannes peuvent survenir.

Et encore une fois, la gestion est simple d’accès car tout est clairement indiqué et présenté de manière efficace. Cela évite au joueur ou à la joueuse de passer trop de temps dans les menus pour comprendre où placer chaque machine, sur quelle surface disposer ce bar, etc. Cependant, cette facilité d’accès à la gestion peut également être un point faible, car la routine et la redondance s’installent facilement.

…mais qui est surtout redondante

Dans Blooming Business: Casino, nous effectuons toujours les mêmes tâches avant et après l’ouverture de notre casino. Que cela soit la construction des mêmes pièces au sous-sol, l’installation des mêmes machines de départ à l’étage, la mise en place des mêmes bars au rez-de-chaussée, la création des mêmes toilettes pour nos clients, ou encore le recrutement du même personnel, tout reste similaire.

Malheureusement, c’est la nature même du genre, et le jeu n’a pas réussi à trouver un moyen de renouveler ses mécaniques de gameplay. Bien qu’il y ait différents thèmes qui attirent une clientèle spécifique, l’obtention de tous les thèmes sans que cela n’ait un impact direct sur notre casino soulève la question de l’intérêt de se casser la tête au début du jeu pour renflouer nos caisses. En effet, peu importe nos choix, nous gagnons facilement et rapidement de l’argent.

En réalité, le principal point faible de Blooming Business: Casino réside dans l’absence du sentiment de progression magique. Nous ne ressentons pas le plaisir de voir notre casino passer d’un état déplorable à un établissement de luxe après des heures de jeu intenses et de nombreuses péripéties financières.

En fin de compte, la seule variation entre nos sessions de jeu réside dans le design initial de notre casino, que nous choisissons au début de la partie, plutôt que dans la manière dont nous avons réussi à atteindre notre objectif d’avoir le casino le plus luxueux et attrayant de Las Vegas.