Blooming Business Casino s’apprête à ouvrir les portes de son établissement avec son trailer de lancement

Blooming Business Casino est attendu de longue date par les amateurs de jeux de gestion et nous avons déjà eu l’occasion de le voir lors de nos précédents AG French Direct. Le titre a récemment fait parler de lui avec l’annonce de sa date de sortie et l’arrivée d’un mode Sandbox dans le jeu, qui permettra de gérer son propre casino avec plus de libertés et un peu moins de contraintes, ce qui est idéal pour les joueurs et joueuses occasionnels. Le jeu de Homo Ludens est de retour pour l’AG French Direct 2023 afin de nous rappeler qu’il arrive dans très peu de temps.