Blooming Business: Casino

Blooming Business: Casino est un jeu de gestion de casino développé par Homo Ludens. On y construit et développe un casino dans une ambiance inspirée du Las Vegas des années 50. Mais la particularité, c'est que vos employés et vos clients sont des animaux. Il faut apprendre à connaître vos excentriques visiteurs VIP et décider ou non de céder à leur moindre caprice. Mais souvenez-vous qu'un casino peut avoir une part sombre et que tout ne se fait pas forcément dans la légalité, à vous de voir quels risques vous souhaitez prendre pour vous assurer que la maison gagne toujours.