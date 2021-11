Blooming Business Casino : Gameplay et interview du studio Homo Ludens, le replay en vidéo

Pour l’AG French Direct, Homo Ludens a présenté un nouveau trailer de Blooming Business Casino, tandis que nous avons pu nous essayer au jeu avec un premier aperçu. Histoire d’en savoir encore un peu plus, Paul Blachère et Christelle Melchor de Homo Ludens étaient également présents lors de nos lives post-show afin de montrer le jeu en mouvement, et vous pouvez dès à présent voir le replay de ce passage.

Blooming Business: Casino sera prochainement disponible sur PC. Vous pouvez déjà ajouter le jeu à votre liste de souhaits Steam.