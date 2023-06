Annapurna Interactive annonce son traditionnel Showcase estival, rendez-vous le 29 juin dès 21h

Une tonne de nouveaux indés à découvrir ?

Nous n’avons pas vraiment d’informations concernant les titres à venir ou ceux qui seront détaillés durant cette prise de parole mais comme à chaque fois, l’émission devrait présenter un premier aperçu des nouveaux titres, des séquences de gameplay, mais aussi des bandes-annonces de jeux partenaires d’Annapurna Interactive, mais surtout « la plus grosse annonce jamais réalisée » dixit la firme.

Rappelons qu’Annapurna Interactive est un acteur majeur et respecté dans l’édition et la création d’expériences narratives et ludiques originales et sortant des sentiers battus comme par exemple Stray, The Pathless, Storyteller, Maquette, Solar Ash, 12 minutes ou Outer Wilds, bien que l’on attende notamment des nouvelles de COCOON entres autres. Et vous, quels jeux pensez-vous y voir ?