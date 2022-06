Annapurna Interactive annonce COCOON, un jeu de casse-tête avec une luciole par le designer principal du gameplay de LIMBO et INSIDE

Parmi les jeux indépendants que l’on a pu apercevoir dans le Xbox & Bethesda Games Showcase, un jeu a attiré l’attention des joueurs et joueuses de par son concept original, COCOON, un jeu de casse-tête avec une sorte de luciole en tant que protagoniste, développé par Geometric Interactive et édité par Annapurna Interactive.

Et si le jeu nous intrigue autant, c’est qu’il s’agit d’une création de Jeppe Carlsen, le designer principal du gameplay des salués LIMBO et INSIDE. COCOON nous entraînera dans une aventure dans des mondes se situant à l’intérieur des mondes, où il nous faudra maîtriser le saut de mondes en mondes pour lever le voile sur un mystère dit cosmique.

Vers l’infini et au-delà !

Dans ce trailer d’annonce, nous pouvons par exemple remarquer l’arrivée d’une sorte de cocon sur une planète aride. De ce cocon sort une créature, une petite luciole, qui devra manipuler les sauts entre les mondes pour apprendre à les combiner, les manipuler et les réorganiser afin de résoudre des puzzles complexes.

Dans COCOON, chaque monde existe dans un orbe que vous pouvez porter sur votre dos et met en scène une approche unique du genre d’aventure et de puzzle. Interagissez avec des environnements extraterrestres et des dispositifs biomécaniques laissés par une ancienne civilisation et combattez des boss en utilisant de nouvelles mécaniques.

La page Steam du jeu indique que « chaque orbe a une capacité qui peut être déverrouillée, transformant ainsi l’orbe en un outil unique que vous pouvez utiliser dans d’autres mondes. Utilisez ces capacités pour découvrir des chemins et des objets cachés, tirer des projectiles pour déclencher des interrupteurs, et plus encore ».

COCOON sera à découvrir sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S et dès le lancement dans le Xbox Game Pass, le PC Game Pass et le Xbox Cloud Gaming l’année prochaine sans plus de précisions. Vous pouvez dors et déjà l’ajouter à votre Liste de souhaits sur Steam.