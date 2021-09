Animal Crossing New Horizons : un Direct dédié en octobre

Animal Crossing New Horizons a fait comme Super Smash Bros Ultimate. C’est à dire venir pour prévenir qu’un stream spécial aurait lieu lors du mois d’octobre. Pas de date précise mais ici, on a au moins un peu de teasing via la promesse du retour de Robusto et de son café.

Le café est bien tombé pour tenir après minuit

Rendez-vous donc en octobre pour un Animal Crossing New Horizons Direct qui devrait être suivi par la sortie de sa mise à jour en novembre. On est ravi que Robusto arrive enfin, lui dont l’absence avait été si décriée lors de la sortie du jeu. On apprécie également le fait de vouloir relancer un peu le jeu qui avait été abandonné dès son premier anniversaire malgré ses records de vente.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch.