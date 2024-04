Les jeux Amazon Prime Gaming en avril

Décidément, il faut croire que Bethesda et Amazon ont signé un partenariat de longue durée. Cela fait quelques mois que l’éditeur propose des jeux dans l’abonnement d’Amazon, et notamment des épisodes de la saga Fallout. Rien de plus logique après tout, puisque l’adaptation en série TV de la licence sera diffusée dans une semaine sur Amazon Prime Vidéo. Pour ce mois d’avril, c’est le mal-aimé Fallout 76 qui est à l’honneur, même si le jeu a su reconquérir un certain public après un lancement catastrophique.

Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement Amazon Prime Gaming en avril :

Chivalry 2 – 4 avril

Faraway 2: Jungle Escape – 4 avril

Black Desert – 4 avril

Drawn: Trail of Shadows – 11 avril

Faraway 3: Arctic Escape – 11 avril

Fallout 76 – 11 avril

Demon’s Tilt – 11 avril

Rose Riddle: The Fairy Tale Detective Collector’s Edition – 18 avril

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space – 18 avril

Living Legends: Fallen Sky – 25 avril

Vlad Circus: Descend Into Madness – 25 avril

Et pour ce qui est des jeux compris dans l’abonnement pour les utilisateurs du service Luna, qui est le serice de cloud gaming d’Amazon, la sélection du mois est la suivante : Fortnite, Trackmania, Schtroumpfs Kart (Hero), Airhead, Sail Forth, Metronomicon et Earthworm Jim 2.