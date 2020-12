Amazon dévoile sa liste des jeux les plus vendus en 2020, Nintendo surplombe le classement

Etant donné que l’année se termine, on peut désormais tirer un bilan des meilleurs ventes de 2020, comme Nintendo l’a fait avec les jeux indépendants sur Switch. C’est au tour d’Amazon France de dévoiler les grands vainqueurs de 2020 du côté des ventes, et sans surprises, ce classement est largement en faveur de Nintendo et de la Switch.

Nintendo domine 2020

On ne mentionnera ici que les jeux évoqués dans cette liste, et non pas les consoles, les accessoires ou les manettes. Ainsi, c’est Animal Crossing: New Horizons qui prend logiquement la première place, et qui n’a donc pas laissé de chances aux autres depuis le premier confinement.

Juste derrière, on retrouve le roi des fêtes de fin d’année avec Mario Kart 8 Deluxe, pourtant sorti en 2017 mais qui fait toujours un carton. Voici les 15 jeux les plus vendus sur Amazon en 2020 :

Il faut donc attendre la dixième place pour voir un jeu sur une autre console que la Switch, avec The Last of Us Part II. Un classement relativement similaire à celui d’Amazon US, où on peut tout de même voir que Cyberpunk 2077 s’en sort un peu mieux, comme Super Smash Bros Ultimate. De quoi se faire une bonne idée de la domination de Nintendo sur le marché, avec des titres visiblement inépuisables.