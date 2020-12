Nintendo révèle quels sont les jeux indépendants qui se sont le plus vendus sur Switch en 2020

Ce n’est pas un secret, lorsqu’un jeu indépendant sort sur consoles, il a bien plus de chances de mieux se vendre sur Switch que sur n’importe quelle autre plateforme. Nintendo met d’ailleurs régulièrement en avant ces titres lors de son émission Indie World, et nous dévoile aujourd’hui une courte vidéo qui nous montre les jeux indépendants qui se sont le plus vendus sur Switch.

Qui sont les rois de l’indé sur Switch en 2020 ?

Parmi tous les titres mis en avant, on retrouve finalement peu de surprises, étant donné que certains de ces jeux indés ont eu droit à un traitement médiatique parfois aussi important que celui des AAA. Voici ainsi tous les titres mentionnés dans cette vidéo :

Bien entendu, aucun chiffre n’est dévoilé pour que l’on puisse voir si certains se démarquent vraiment des autres, mais on a ici une liste conséquente de titres qui fonctionnent très bien sur la console de Nintendo. Il n’y a plus qu’à espérer que l’année 2021 soit aussi riche du côté du milieu des indépendants, avec autant de jeux de qualité.