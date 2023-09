Alone in the Dark prend du retard, le nouvel épisode n’arrivera pas avant début 2024

Janvier va-t-il devenir le nouvel octobre ?

Remedy a déjà repoussé son jeu d’une semaine pour éviter de se frotter aux Tisseurs, et c’est maintenant au tour d’Alone in the Dark de mettre les voiles pour éviter l’écrivain maudit. Initialement prévu pour le 25 octobre prochain, soit deux petits jours avant Alan Wake 2, ce simili-reboot d’Alone in the Dark ne sortira finalement pas avant le 16 janvier 2024. Un retard expliqué de manière transparente par THQ Nordic, qui indique que le mois d’octobre est trop chargé et qu’il vaut mieux éviter d’êtr een compétition avec Alan Wake 2 et Marvel’s Spider-Man 2 :

« Soyons réalistes : il y a trop de jeux incroyables qui sortiront en octobre. Vous voulez y jouer, nous voulons y jouer, mais nous n’avons tout simplement pas assez de temps. C’est pourquoi nous avons décidé de décaler la date de sortie d’Alone in the Dark au 16 janvier 2024. L’équipe utilisera ce temps supplémentaire pour perfectionner l’expérience de jeu tout en s’assurant que chacun ait la chance de profiter de tous les autres jeux fantastiques sortis en octobre. »

Dommage pour celles et ceux qui attendaient le jeu, mais c’est probablement plus sage pour le titre de viser une période moins encombrée. Sauf si le mois de janvier commence à trop se remplir lui aussi…

Alone in the Dark sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.