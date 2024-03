Alone in the Dark : La durée de vie du jeu précisée par le studio

Malgré ses multiples reports et son arrivée en plein mois de mars alors que les sorties s’enchaînent, Alone in the Dark fait tout pour ne pas se faire oublier. Et pour donner envie au public de s’intéresser au projet, ou de moins de répondre à quelques questions fréquemment posées autour du jeu, le studio derrière ce semi-reboot a publié une FAQ sur Steam, qui nous apprend un détail plus qu’intéressant, à savoir la durée de vie de l’aventure.