Alien: Rogue Incursion : Le FPS horrifique solo en réalité virtuelle de Survios dévoile son story trailer

Zula Hendricks est prête à affronter les xénomorphes

Jouable uniquement en solo, cette adaptation inédite et originale de la franchise SF lancée par Ridley Scott en 1979 nous fera suivre le récit de Zula Hendricks, une ex-Marine au passé compliqué. Prête à tout pour sauver son ancien coéquipier et ami Benjamin Carver, elle se rend au Gemini Exoplanet Solutions, un centre de recherches situé sur la planète Purdan. Malheureusement, cette quête en compagnie de l’androïde Davis 01 va prendre une dangereuse tournure lorsqu’elle constatera qu’elle va devoir évoluer et survivre avec beaucoup de prudence dans ce lieu désormais peuplé de xénomorphes. Fusils, détecteur de mouvement, utilisation de l’environnement à notre avantage… l’aventure concoctée par les développeurs promet d’être particulièrement stressante.

Rendez-vous le 19 décembre prochain pour découvrir Alien: Rogue Incursion sur SteamVR, Meta Quest 3 et PlayStation VR2.